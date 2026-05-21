52.000 mil animales vulnerables de Bogotá serán esterilizados en 2026

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) adjudicó la Licitación Pública de Esterilización 2026, como parte de la estrategia “Corta a tiempo, esteriliza”, con el fin de garantizar el bienestar de perros y gatos de estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Los cupos será distribuidos durante los próximos meses en las diferentes zonas del Distrito, incluyendo servicios de esterilización e implantación de microchip para los animales atendidos.

El programa estará distribuido en cuatro zonas de la capital con unidades móviles y puntos fijos en:

Zona 1: Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero, La Candelaria y Sumapaz.

Zona 2: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Tunjuelito y Antonio Nariño.

Zona 3: Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Zona 4: Suba, Engativá, Fontibón y Usaquén.

Con esta adjudicación, Bogotá avanza en el fortalecimiento de las acciones de tenencia y convivencia responsables además del cuidado de los animales de compañía, en cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’.

El IDPYBA informará través de sus canales de comunicación oficiales la apertura de agendamientos para la atención en las unidades móviles y puntos fijos.

Esta estrategia se suma a los servicios que actualmente se encuentran en operación en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) y en el punto fijo de la Universidad Nacional, consolidando el compromiso del Distrito Capital con la protección y el bienestar animal.

Más detalles sobre este programa puedes consultar la siguiente publicación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en la red social Instagram: