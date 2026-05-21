Conozca lo que puede ingresar, restricciones y rutas de transporte para el Festival Colombia al Parque 2026
Foto: Idartes.
Este sábado 23 y domingo 24 de mayo de 2026, en el Parque de los Novios. Te presentamos algunas recomendaciones, lo que puedes ingresar, restricciones y rutas de TransMilenio para que disfrutes de este festival y lo mejor de la música. ¡Asiste, entrada gratis!
Con el fin de garantizar el bienestar, la seguridad y la movilidad de los asistentes, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) estableció algunos lineamientos y recomendaciones. Aquí te los presentamos. ¡Toma nota!
Horarios y edad de ingreso para Colombia al Parque 2026
- Las puertas se abrirán los dos días a las 11:00 a. m.
- Las presentaciones artísticas iniciarán a las 12:00 m., con cierre programado para las 9:00 p. m.
- El Festival Colombia al Parque es un evento familiar y no tiene restricción de edad.
- Llega con anticipación, preferiblemente en rutas TransMiZonal y troncales de TransMilenio, y establece previamente puntos de encuentro con tus acompañantes.
????Ingreso para personas con discapacidad al Festival Colombia al Parque 2026
- Podrán ingresar por la calle 63 con carrera 50.
- Para un ingreso más rápido y cómodo serán guiadas por el equipo de logística.
Rutas de TransMilenio y movilidad del Festival Colombia al Parque 2026
- La avenida calle 63 estará habilitada en su totalidad. Evita el parqueo irregular en la zona.
- Llega en transporte público. Usa las rutas TransMilenio en la avenida NQS y rutas TransMiZonal que operan en la avenida NQS, carrera 68 y calle 63 en su horario habitual: sábados hasta las 11:00 p. m. y domingos hasta las 10:00 p. m.
- TransMilenio contará con once (11) rutas zonales desde la calle 63, mientras que las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena ofrecerán, cada una, ocho rutas con múltiples destinos.
- Si te desplazas en vehículo particular puedes consultar la disponibilidad y tarifas de los parqueaderos públicos cercanos: Parque El Lago, Palacio de los Deportes, Centro de Alto Rendimiento y Biblioteca Virgilio Barco.
Baterías de baños y puntos de evacuación
- Se contará con varias baterías de baños, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad, ubicadas en el costado suroccidental del escenario.
- El punto de encuentro estará ubicado en el costado nororiental del escenario.
Puestos de salud
- Se dispone de un puesto de salud para atención inmediata y traslado hospitalario si se requiere.
No puedes llevar a Colombia al Parque 2026
- Camisetas, banderas o prendas alusivas a equipos de fútbol nacionales o internacionales.
- Aerosoles, sombrillas con punta, latas, envases de vidrio, instrumentos musicales, armas, elementos cortopunzantes o cualquier objeto que pueda representar un riesgo para la seguridad.
- Acampar o ingresar carpas de campaña.
- Bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto.
- Mascotas, por su bienestar.
- Cámaras de video o de fotografía profesional con trípodes u otros equipos especializados, solo el personal acreditado de prensa lo podrá hacer.
- Bicicletas, patinetas, patines u otros elementos similares; aunque hay servicio de bici-parqueadero en las zonas aledañas, Por razones de movilidad y evacuación se recomienda el uso de transporte público.
Recomendaciones generales
- Usa ropa y zapatos cómodos que te permitan moverte con libertad y seguridad durante toda la jornada.
- Lleva un impermeable en caso de lluvia, así como protector solar y una gorra para protegerte del sol.
- Llega con suficiente anticipación al parque para ingresar sin contratiempos y poder disfrutar plenamente de sus artistas y actividades favoritas.
- Recuerda que se trata de un evento para celebrar en comunidad y en armonía. Tu participación responsable es clave para garantizar una experiencia segura, incluyente y memorable para todas las personas asistentes.
- Cuida siempre tus objetos personales y mantelos bien asegurados.
- Si identificas actitudes o personas sospechosas, informa de inmediato al personal de seguridad.
- Brinda ayuda a quien la necesite, acude al equipo logístico, de salud u organizadores, quienes estarán debidamente identificados.
- No se recomienda la asistencia de mujeres en evidente estado de embarazo.
- Identifica previamente los puntos de información, salud, alimentos y baños.
- En caso de emergencia, mantén la calma y atiende las recomendaciones del personal logístico para garantizar tu bienestar y el de los demás asistentes.
- Si prefieres disfrutar el festival desde casa, Canal Capital, el canal oficial de todos los Festivales al Parque hará una transmisión continua de todas las presentaciones.
- En caso de pérdida o emergencia, acuda a un punto de información o solicite ayuda al personal autorizado.