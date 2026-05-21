Conozca lo que puede ingresar, restricciones y rutas de transporte para el Festival Colombia al Parque 2026

Foto: Idartes.

Este sábado 23 y domingo 24 de mayo de 2026, en el Parque de los Novios. Te presentamos algunas recomendaciones, lo que puedes ingresar, restricciones y rutas de TransMilenio para que disfrutes de este festival y lo mejor de la música. ¡Asiste, entrada gratis!

Con el fin de garantizar el bienestar, la seguridad y la movilidad de los asistentes, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) estableció algunos lineamientos y recomendaciones. Aquí te los presentamos. ¡Toma nota!

Horarios y edad de ingreso para Colombia al Parque 2026

Las puertas se abrirán los dos días a las 11:00 a. m.

Las presentaciones artísticas iniciarán a las 12:00 m., con cierre programado para las 9:00 p. m.

El Festival Colombia al Parque es un evento familiar y no tiene restricción de edad.

Llega con anticipación, preferiblemente en rutas TransMiZonal y troncales de TransMilenio, y establece previamente puntos de encuentro con tus acompañantes.

????Ingreso para personas con discapacidad al Festival Colombia al Parque 2026

Podrán ingresar por la calle 63 con carrera 50.

Para un ingreso más rápido y cómodo serán guiadas por el equipo de logística.

Rutas de TransMilenio y movilidad del Festival Colombia al Parque 2026

La avenida calle 63 estará habilitada en su totalidad. Evita el parqueo irregular en la zona.

Llega en transporte público. Usa las rutas TransMilenio en la avenida NQS y rutas TransMiZonal que operan en la avenida NQS, carrera 68 y calle 63 en su horario habitual: sábados hasta las 11:00 p. m. y domingos hasta las 10:00 p. m.

TransMilenio contará con once (11) rutas zonales desde la calle 63, mientras que las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena ofrecerán, cada una, ocho rutas con múltiples destinos.

Si te desplazas en vehículo particular puedes consultar la disponibilidad y tarifas de los parqueaderos públicos cercanos: Parque El Lago, Palacio de los Deportes, Centro de Alto Rendimiento y Biblioteca Virgilio Barco.

Baterías de baños y puntos de evacuación

Se contará con varias baterías de baños, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad, ubicadas en el costado suroccidental del escenario.

El punto de encuentro estará ubicado en el costado nororiental del escenario.

Puestos de salud

Se dispone de un puesto de salud para atención inmediata y traslado hospitalario si se requiere.

No puedes llevar a Colombia al Parque 2026

Camisetas, banderas o prendas alusivas a equipos de fútbol nacionales o internacionales.

Aerosoles, sombrillas con punta, latas, envases de vidrio, instrumentos musicales, armas, elementos cortopunzantes o cualquier objeto que pueda representar un riesgo para la seguridad.

Acampar o ingresar carpas de campaña.

Bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto.

Mascotas, por su bienestar.

Cámaras de video o de fotografía profesional con trípodes u otros equipos especializados, solo el personal acreditado de prensa lo podrá hacer.

Bicicletas, patinetas, patines u otros elementos similares; aunque hay servicio de bici-parqueadero en las zonas aledañas, Por razones de movilidad y evacuación se recomienda el uso de transporte público.

Recomendaciones generales

Usa ropa y zapatos cómodos que te permitan moverte con libertad y seguridad durante toda la jornada.

Lleva un impermeable en caso de lluvia, así como protector solar y una gorra para protegerte del sol.

Llega con suficiente anticipación al parque para ingresar sin contratiempos y poder disfrutar plenamente de sus artistas y actividades favoritas.

Recuerda que se trata de un evento para celebrar en comunidad y en armonía. Tu participación responsable es clave para garantizar una experiencia segura, incluyente y memorable para todas las personas asistentes.

Cuida siempre tus objetos personales y mantelos bien asegurados.

Si identificas actitudes o personas sospechosas, informa de inmediato al personal de seguridad.

Brinda ayuda a quien la necesite, acude al equipo logístico, de salud u organizadores, quienes estarán debidamente identificados.

No se recomienda la asistencia de mujeres en evidente estado de embarazo.

Identifica previamente los puntos de información, salud, alimentos y baños.

En caso de emergencia, mantén la calma y atiende las recomendaciones del personal logístico para garantizar tu bienestar y el de los demás asistentes.