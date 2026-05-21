Alta congestión por accidente de tránsito en calle 13 con carrera 106: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 21 de mayo

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy jueves 21 de mayo de 2026, se registra alta congestión vehicular en la calle 13 con carrera 106, en inmediaciones a Zona Franca de Fontibón, por accidente de tránsito con fatalidad en vía. Además, hay accidentes de tránsito en la calle 26 con carrera 85 y en la calle 15 con carrera 50. Por estas situaciones hay dificultades en la movilidad y se pueden registrar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy jueves 21 de mayo de 2026

Alta congestión en la calle 13 con carrera 106 por accidente de tránsito con fatalidad en vía

Corte 8:47 a. m.

? Finalizan labores de criminalística en la calle 13 con carrera 106. Se retiran los vehículos involucrados y se habilita el corredor de la avenida calle 13 o avenida Centenario, al oriente.

Corte 7:35 a. m.

? Continúan labores de criminalística. Se tiene paso controlado sobre un carril de la avenida Centenario o calle 13 con carrera 106, en sentido occidente a oriente.

Corte 5:50 a. m.

? Se registra siniestro vial o accidente de tránsito con fatalidad en la localidad de Fontibón, entre tractocamión y motociclista en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 106, sentido occidente-oriente. Unidad de Tránsito Bogotá en el punto y grupo de criminalística en desplazamiento.

? Vías alternas: Calle 17, avenida La Esperanza y calle 80.

Corte 5:26 a. m.

Se registra siniestro vial o accidente de tránsito en la localidad de Fontibón, entre tractocamión y motociclista en la avenida Centenario o calle con carrera 106, sentido occidente a oriente. Se asignada unidad de Tránsito Bogotá.

Accidente de tránsito en la calle 26 con carrera 85

Corte 8:11 a. m.

?Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre automóvil y motociclista en la avenida El Dorado o calle 26 con carera 85, sentido occidente a oriente.

? Afectación de un carril.

Accidente de tránsito en la calle 15 con carrera 50

Corte 8:11 a. m.

?Siniestro vial en la localidad de Puente Aranda, entre tractocamión y automóvil en la calle 15 con carrera 50. Se asigna unidad de de Transito, se genera afectación total de la calzada.