    • Bogotá

    Alta congestión por accidente de tránsito en calle 13 con carrera 106: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy jueves 21 de mayo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    En vivo movilidad Bogotá y rutas TransMilenio hoy jueves 21 de mayo de 2026Foto: @BogotáTránsito.

    Durante la mañana de hoy jueves 21 de mayo de 2026, se registra alta congestión vehicular en la calle 13 con carrera 106, en inmediaciones a Zona Franca de Fontibón, por accidente de tránsito con fatalidad en vía. Además, hay accidentes de tránsito en la calle 26 con carrera 85 y en la calle 15 con carrera 50. Por estas situaciones hay dificultades en la movilidad y se pueden registrar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio.  ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

    Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy jueves 21 de mayo de 2026

    Alta congestión en la calle 13 con carrera 106 por accidente de tránsito con fatalidad en vía

    Corte 8:47 a. m.

    ? Finalizan labores de criminalística en la calle 13 con carrera 106. Se retiran los vehículos involucrados y se habilita el corredor de la avenida calle 13 o avenida Centenario, al oriente.

    Corte 7:35 a. m.

    ? Continúan labores de criminalística. Se tiene paso controlado sobre un carril de la avenida Centenario o calle 13 con carrera 106, en sentido occidente a oriente.

    Corte 5:50 a. m.

    ? Se registra siniestro vial o accidente de tránsito con fatalidad en la localidad de Fontibón, entre tractocamión y motociclista en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 106, sentido occidente-oriente. Unidad de Tránsito Bogotá en el punto y grupo de criminalística en desplazamiento.

    ? Vías alternas: Calle 17, avenida La Esperanza y calle 80.

    Corte 5:26 a. m.

    Se registra siniestro vial o accidente de tránsito en la localidad de Fontibón, entre tractocamión y motociclista en la avenida Centenario o calle con carrera 106, sentido occidente a oriente. Se asignada unidad de Tránsito Bogotá.

    Accidente de tránsito en la calle 26 con carrera 85

    Corte 8:11 a. m.

    ?Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre automóvil y motociclista en la avenida El Dorado o calle 26 con carera 85, sentido occidente a oriente.
    ? Afectación de un carril.

    Accidente de tránsito en la calle 15 con carrera 50

    Corte 8:11 a. m.

    ?Siniestro vial en la localidad de Puente Aranda, entre tractocamión y automóvil en la calle 15 con carrera 50.  Se asigna unidad de de Transito, se genera afectación total de la calzada.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte