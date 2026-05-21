Trabajo sí hay en Bogotá: Feria de Empleo con 5.072 vacantes este jueves 21 de mayo

Foto: SENA.

Accede a 5.072 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) el jueves 21 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Postúlate con tu hoja de vida actualizada. ¡Conoce aquí todos los detalles!

En el marco de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) realiza una gran jornada de empleo y servicios para promover la inclusión laboral, visibilizar el talento afrocolombiano y acercar oportunidades reales a miles de ciudadanos.

La actividad se llevará a cabo este jueves 21 de mayo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en la sede principal de la Agencia Pública de Empleo SENA en Bogotá, ubicada en la calle 65 #11-70, donde 38 empresas ofrecerán un total de 5.072 vacantes en diferentes áreas y perfiles ocupacionales.

“Esta jornada busca convertirse en un espacio de conexión entre el talento y las oportunidades, especialmente en una fecha que reconoce la historia, la resistencia y el aporte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras al país” afirmó, Jorge Cañón, coordinador Agencia Pública de Empleo en Bogotá.

Además de las vacantes, los asistentes podrán conocer cuatro emprendimientos de población afro, así como acceder al Portafolio de Servicios SENA, que incluye orientación laboral, acompañamiento para emprendedores, apoyo en procesos de formación y registro en la Agencia Pública de Empleo.

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