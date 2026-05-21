Bogotá recibe al Ballet Nacional de Kosovo con Carmina Burana este 21 de mayo en el Teatro Gaitán de Bogotá

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a disfrutar una de las apuestas coreográficas más potentes de la temporada: la llegada del Ballet Nacional de Kosovo con Carmina Burana, una creación basada en la monumental obra del compositor alemán Carl Orff, que se realizará el jueves 21 de mayo a las 8:00 p.m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá.Entrada con boletería.

Esta presentación se realiza gracias al apoyo de la Embajada de Kosovo en Colombia, en el marco de un intercambio cultural que fortalece los lazos artísticos entre ambos países.

El coreógrafo italiano Toni Candeloro, propone una experiencia escénica de gran fuerza visual y física, que indaga en la naturaleza cíclica del destino, el deseo humano y la constante tensión entre el libre albedrío y la fatalidad. A través de un lenguaje coreográfico dinámico, acompañado de un diseño de luces y proyecciones envolventes, la obra construye una atmósfera que resalta el carácter ritual y la intensidad emocional de la partitura de Orff.

Candeloro, se formó en la prestigiosa Academia Princesa Grace de Montecarlo. Durante su carrera internacional en los años 80, formó parte de compañías de élite como el Ballet de Zúrich y el Ballet Nacional de Cuba. Destacó por interpretar obras de grandes coreógrafos (Balanchine, Fokine, Neumeier) y por bailar junto a leyendas como Marcia Haydée, ser invitado por Rudolf Nureyev para interpretar el Canto del Compañero errante de Maurice Béjart y compartir escenario con estrellas como Carla Fracci y Tamara Rojo.

El italiano, además de ser un bailarín de élite, es también un «puente vivo» que custodia y transmite el patrimonio del ballet clásico y acerca a las nuevas generaciones al arte.

El Ballet Nacional de Kosovo, fundado en 1972 en Pristina, se ha consolidado como la principal institución profesional de danza del país y un destacado embajador cultural en escenarios internacionales. Su trayectoria, marcada por la resiliencia y la innovación artística, incluye más de 70 producciones presentadas en teatros y festivales de Europa, Asia y Estados Unidos, posicionándolo como una de las compañías más representativas de la región.

Esta presentación de Carmina Burana en Bogotá no solo te ofrece una experiencia estética de alto nivel, sino que también abre una ventana a la riqueza cultural de Kosovo, reafirmando el poder de la danza como lenguaje universal.

Adquiere tus entradas en Tuboleta o la taquilla del teatro.

La cita es en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, ubicado en la carrera Séptima #22-47.