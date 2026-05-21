Cinco establecimientos sellados tras operativos de inspección a centros estéticos y médicos en Kennedy

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

La Alcaldía Local de Kennedy adelantó este martes 20 de mayo operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos dedicados a procedimientos estéticos invasivos en diferentes sectores de la localidad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y proteger la salud de las y los ciudadanos.

Durante la jornada fueron visitados catorce establecimientos que ofrecían estos servicios. Como resultado de las verificaciones realizadas por las autoridades, cinco de estos establecimientos fueron sellados por no contar con la documentación requerida ni cumplir con las condiciones exigidas para su funcionamiento.

Los operativos contaron con el acompañamiento de las entidades competentes y hacen parte de las acciones permanentes que adelanta la Alcaldía Local de Kennedy para fortalecer el control sobre actividades que puedan representar riesgos para la salud pública y la seguridad de la comunidad.

“Desde la Alcaldía Local de Kennedy continuamos realizando operativos para garantizar que los establecimientos que prestan servicios médicos y estéticos cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy.

La administración local reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar siempre que los establecimientos y profesionales a los que acuden cuenten con los permisos, documentación y condiciones adecuadas para la prestación de este tipo de servicios.