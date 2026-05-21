Exinvestigador de la CIA afirma que existen cuatro tipos de especies extraterrestres

–(Imagen RT creada por inteligencia artificial). El físico Hal Puthoff, físico y exinvestigador la CIA, afirmó en el podcast ‘The Diary of a CEO’ que fuentes de alto rango habrían identificado cuatro tipos de especies extraterrestres tras el hallazgo de supuestos ovnis estrellados en la Tierra.

«Hay al menos cuatro tipos», declaró, añadiendo que aunque no tuvo acceso directo a esa información, confía en lo que le han transmitido sus interlocutores. Asimismo, no entró en detalles al describir las presuntas especies.

No obstante, el excolega de Puthoff, el doctor Eric Davis, dijo el año pasado que los extraterrestres podrían clasificarse como grises, nórdicos, insectoides y reptiloides. También indicó que se parecían a los seres humanos.

Los grises representarían un tipo clásico de aproximadamente un metro de altura, con una gran cabeza. Los nórdicos se asemejarían a hombres altos de apariencia escandinava. Los reptiloides se parecían a las serpientes y supuestamente podrían transformarse, mientras que los insectoides recordarían a mantis gigantes con múltiples extremidades, reseña Daily Mail.

El interés por el tema de los ovnis se reavivó luego de que el pasado 8 de mayo el Departamento de Guerra estadounidense publicara archivos y videos «nunca antes vistos» sobre fenómenos extraterrestres. Los materiales revelados muestran objetos de formas extrañas captados durante misiones espaciales. El paso forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP), un programa del presidente Donald Trump de divulgación sobre la ‘vida extraterrestre’. (Información RT).