Llega la exposición «Anomalías & Revelaciones»

¿Es posible que una sola coordenada espacial contenga la totalidad de los mundos posibles? La memoria no es un archivo estático, sino un ecosistema vivo propenso a pausas, pliegues y descubrimientos inesperados. Anomalías y Revelaciones se sitúa en el centro de esta paradoja, transformando el espacio de exhibición en un vasto escenario psicológico donde el tiempo lineal ha entrado en un profundo estado de latencia. La exposición propone la existencia de un multiverso íntimo, una estructura de realidades anidadas donde la experiencia no opera de forma lineal, sino a través de un tejido de dimensiones superpuestas que se revelan únicamente a través de la anomalía visual.

Apertura de la exposición:

23 de mayo

11:00 a.m. – 5 p.m.

Anikó Boda

Sandra Leal

Floria González

Laura Noguera

Paloma Castello

En esta arquitectura del subconsciente, la obra de Floria Gonzalez actúa como el plano de inmanencia, el sustrato atmosférico y emocional que sostiene la totalidad del ecosistema. Gonzalez no presenta simples paisajes o escenas; ella construye la “realidad base” de la exposición. Su producción establece la frecuencia vibratoria de la sala, operando como campos magnéticos de misterio y espera que imponen un tono de quietud absoluta. Sin embargo, esta hegemonía espacial no subordina a las demás visiones, sino que las convoca.

Frente al letargo escénico de Gonzalez, irrumpen las obras de Aniko Boda, Sandra Leal, Paloma Castello y Laura Noguera. Ellas emergen dentro de este inmenso teatro de la mente como singularidades críticas: universos autónomos que, aunque contenidos dentro del sustrato de Gonzalez, poseen sus propias leyes físicas y temporales. Actúan como anomalías que desafían la quietud o como revelaciones que iluminan lo invisible: la asombrosa devoción fotorrealista de Boda ancla la ensoñación a una materialidad hiperlúcida; la pulsión visceral de Leal funciona como una anomalía biológica que se resiste al silencio; el cortocircuito conceptual de Castello altera los símbolos de la historia; y el misticismo vibrante de Noguera revela la transformación espiritual que ocurre a puerta cerrada.

El espectador es invitado a transitar este campo de colisiones donde lo fotorrealista, lo gestual y lo místico no son estilos, sino planos de existencia. Juntas, estas visiones habitan y distorsionan la misma pausa existencial, funcionando como una paradoja cuántica. Atravesar la sala es, por tanto, un ejercicio de navegación Inter dimensional: adentrarse en el instante exacto donde la anomalía quiebra la norma y la revelación reconstruye la mirada, dejando ver la verdadera naturaleza de lo cotidiano.

Cartografía de Realidades: Las Cinco Singularidades

Como parte integral de este multiverso, cada artista ocupa una coordenada específica que sostiene la tensión de la muestra:

Floria Gonzalez |

La Realidad Sustrato (La Pausa) Obras como Buffering o Stream fungen como la arquitectura del tiempo suspendido. Ella ocupa el centro gravitacional porque su obra es el “continente” de la muestra, proporcionando la estática y el letargo escénico necesarios para que los otros mundos se manifiesten. Su pincelada construye el vacío y la espera, creando un paisaje psicológico donde el espectador siente que la realidad ha contenido la respiración.

Aniko Boda |

La Revelación Material (La Hiper-lucidez) Dentro de la matriz atmosférica y misteriosa de Gonzalez, la obra de Boda aparece como un plano de nitidez absoluta. Si la realidad base es bruma y latencia, Boda propone una dimensión donde el sueño es más preciso que la vigilia (Birdie). Su fotorrealismo es una revelación táctil y obsesiva que ancla la sala, demostrando que en el detalle más milimétrico reside la totalidad de un mundo.

Sandra Leal |

La Anomalía Orgánica (La Pulsión Materia) Leal introduce la alteración física necesaria: la materia en su estado más puro, gestual y violento. Sus obras abstractas (Naturaleza Muerta) son portales hacia una realidad visceral que se resiste a ser contenida por la estructura escénica de la sala. Representan la anomalía biológica, la energía terrenal y salvaje que late y respira por debajo del silencio del multiverso.

Paloma Castello |

El Pliegue Temporal (El Cortocircuito Conceptual) La obra de Castello es el punto de fuga donde la historia colapsa con el presente. Al intervenir la estatuaria clásica con vida contemporánea vibrante (Mensajeros), Castello genera un “glitch” en la memoria de la sala: una paradoja donde el pasado de piedra y el presente biológico ocupan el mismo instante. Es una anomalía que recicla los símbolos, despojándolos de su peso histórico.

Laura Noguera |

La Revelación Áurica (La Frecuencia Espiritual) Noguera aporta la dimensión mística de este campo de colisiones. A través de paletas saturadas y composiciones neo-fovistas, sus retratos no buscan capturar la identidad física, sino la frecuencia energética del ser. Sus piezas operan como revelaciones íntimas que iluminan la transformación del alma, mostrando la luz interna que arde invisiblemente detrás del letargo de lo cotidiano.