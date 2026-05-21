La Selección Colombia de fútbol se despide hacia el Mundial 2026, en  El Campín de Bogotá este 29 de mayo

Foto: Federación Colombiana de Fútbol.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que el domingo 29 de mayo, se desarrollará en el estadio El Campín de Bogotá, el partido de despedida de la Selección Colombia para el Mundial 2026, con un encuentro amistoso.

La Selección Colombia estará en el Grupo K y se medirá en la fase de grupos a Uzbekistán, Portugal y espera el rival entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo, repechaje que se disputará en este mes de marzo.

El Estadio El Campín volverá a vestirse de amarillo, azul y rojo para despedir a la Selección y brindarle el respaldo masivo antes de emprender el viaje a la cita mundialista.

Colombia encarará su séptimo Mundial y será la primera vez que Colombia se mida oficialmente ante Portugal en una cita orbital.

De acuerdo con la FIFA 2026™ hoy faltan exactamente 100 días para que empiece la Copa Mundial que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos. En el torneo se disputarán 104 partidos y comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.