Cortes de luz este viernes 22 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha, Funza y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 22 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Funza y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio Escocia. De la carrera 86 a carrera 89 entre calle 55 Sur a calle 58 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Los Álamos. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio San José Sur. De la calle 21 Sur a calle 25 Sur entre carrera 11 a carrera 14 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Sagrado Corazón. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 36 a calle 38 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Potosí. De la calle 100 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 72 – Desde las 10:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Santa Rosa. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 10:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Tocancipá, Cundinamarca

Municipio de Tocancipá. Vereda Verganzo – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Soacha, Cundinamarca

Municipio de Soacha Rural. Veredas: Fusunga y Chacua – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda Florida – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.