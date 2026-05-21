CNE mantiene candidatura de Abelardo de la Espriella tras descartar supuesta falsedad en firmas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la decisión de mantener en firme la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia. Tras un debate en la sala plena de la entidad, los magistrados determinaron no revocar su candidatura, la cual había sido demandada por la supuesta falsedad en las firmas presentadas para su aval. La medida se adoptó porque, según informó el tribunal, no se hallaron pruebas técnicas ni documentales concluyentes que demostraran las razones del presunto fraude, garantizando así su continuidad en la contienda.

La controversia legal y política surgió tras una serie de denuncias que alertaban sobre posibles irregularidades en la recolección de los apoyos ciudadanos requeridos para formalizar su participación en los comicios. Ante estos señalamientos por el supuesto delito de falsedad en documento público, el órgano electoral asumió el estudio del caso. Sin embargo, al evaluar los elementos aportados y respetando el principio de la presunción de inocencia, el CNE concluyó que las acusaciones carecían del sustento probatorio necesario para apartar al candidato de la carrera hacia la presidencia.

Tras hacerse oficial el fallo, el equipo de campaña del candidato no tardó en emitir un pronunciamiento. A través de un comunicado público, rechazaron tajantemente lo que calificaron como el «uso de actuaciones administrativas sin sustento para afectar nuestra candidatura». Para la defensa técnica y política de De la Espriella, las demandas respondían más a una estrategia de desgaste que a una verdadera preocupación por la transparencia electoral, defendiendo en todo momento la legitimidad de sus recolecciones.

Finalmente, la campaña aprovechó el escenario para enviar un mensaje directo a sus opositores, subrayando que «la competencia electoral debe darse con ideas, propuestas y votos, no con maniobras destinadas a frenar a quien hoy representa una fuerza ciudadana en ascenso». Con este obstáculo jurídico superado, el panorama de las elecciones presidenciales se despeja para el candidato, quien continuará su agenda política por el país a la espera de lo que dictaminen las urnas.