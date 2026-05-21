Inició el izaje de la estructura metálica en el Velódromo de Gibraltar en Bosa

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), alcanzó un nuevo hito en la construcción del Velódromo del parque Gibraltar con el inicio del izaje de la estructura metálica de la cubierta, una de las actividades más relevantes y complejas dentro de la secuencia constructiva del proyecto. El parque Gibraltar está ubicado en el suroccidente de Bogotá, en la localidad de Bosa.

La estructura está conformada por grandes cerchas metálicas apoyadas sobre un pivote central, lo que permitirá que el escenario cuente con una luz libre de 120 metros, convirtiéndose en la mayor distancia estructural de este tipo construida en el país. Además, su diseño permitirá soportar más de 1.000 toneladas de peso propio, consolidando un sistema de ingeniería de alta complejidad y capacidad técnica.

“El izaje de la cubierta metálica marca uno de los hitos más importantes del proyecto, no solo por su complejidad técnica, sino porque nos permite consolidar la estructura principal del escenario y avanzar simultáneamente en nuevos frentes constructivos. Este velódromo será una obra emblemática para Bogotá y para el deporte colombiano”, comenta la subdirectora técnica de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Katherin Amaya.

La instalación de esta cubierta representa un avance determinante para la obra, pues contribuirá a la estabilidad estructural del escenario, protegerá las áreas interiores frente a las condiciones climáticas y permitirá habilitar nuevos frentes de trabajo asociados a acabados, instalaciones técnicas y adecuaciones especializadas para la futura operación del velódromo.

Para desarrollar esta maniobra fue necesaria una grúa telescópica de 500 toneladas, así como estrictos protocolos de seguridad, supervisión técnica permanente y una coordinación logística especializada, debido a las dimensiones y al peso de los elementos que conforman la estructura.

El nuevo Velódromo de Gibraltar hace parte de los proyectos estratégicos de infraestructura deportiva liderados por la Administración distrital para fortalecer el acceso a escenarios modernos, seguros y de alto nivel técnico, impulsando el desarrollo del deporte y la transformación urbana de la ciudad.

Con este avance, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) continúa consolidando la construcción de un escenario que fortalecerá la preparación de atletas de alto rendimiento, ampliará la oferta deportiva para la ciudadanía y posicionará a Bogotá como referente nacional en infraestructura recreodeportiva.