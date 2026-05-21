Meta proyecta eliminar de Instagram a menores de 13 años ¿Cómo espera hacerlo?

–Meta, la empresa tecnológica detrás de Facebook e Instagram, planea usar inteligencia artificial (IA) para encontrar y eliminar perfiles de usuarios menores de 13 años, que no deberían estar en las plataformas, pero que se registraron con una fecha de nacimiento falsa.

Para que los jóvenes tengan «experiencias seguras y positivas en línea», Meta anunció que utilizará su «Meta AI» para analizar perfiles completos (publicaciones, comentarios, biografías y descripciones), en busca de pistas contextuales, como fotos de cumpleaños o menciones de calificaciones escolares.

Estos planes de Meta se dieron a conocer pocos días después de que la Comisión Europea publicara conclusiones preliminares que indicaban que la empresa no había logrado «impedir que los menores de 13 años utilizaran Instagram y Facebook» en la Unión Europea.

Una estructura ósea demasiado joven

Además, «Meta AI» evaluará factores como la altura y la estructura ósea de las personas en las fotos, una práctica que algunos consideran «invasiva».

Nina Kolleck, profesora de teoría de la educación y la socialización en la Universidad de Potsdam (Alemania), aclara a DW que Meta tendría que crear «perfiles de datos extensos» basados ??en la edad, antes de poder encontrar y eliminar a los usuarios menores: «Las IA necesitan aprender de datos que les permitan sacar conclusiones sobre la edad y el comportamiento».

Un portavoz de la compañía dice a DW que Meta actualmente no utiliza datos de niños menores de 13 años para entrenar su inteligencia artificial.

«Es una idea muy extendida y completamente errónea que, al recopilar y procesar de forma invasiva los datos, los rostros y los comportamientos de los jóvenes, podamos mantenerlos a salvo», alerta Andy Przybylski, profesor de comportamiento humano y tecnología en la Universidad de Oxford (Reino Unido). «Lo que esto hace es crear una lista de objetivos publicitarios verificados», afirma Przybylski a DW.

La medida de Meta es solo un nuevo avance en el actual debate sobre los adolescentes y su uso de las redes sociales. Australia e Indonesia aprobaron recientemente leyes que prohíben a cualquier persona menor de 16 años el acceso a las plataformas de Meta y a otras redes sociales como TikTok . En la UE, países como Alemania, Francia y Polonia están debatiendo medidas similares. Pero la idea de establecer límites de edad no está exenta de críticas.

«Existen factores concretos en estas plataformas que suponen un riesgo para una adolescencia sana: el desplazamiento interminable…, las recomendaciones parciales que conducen a un uso centrado en la belleza y, por lo tanto, a la autocomparación o al contenido discriminatorio», explica a DW Stephan Dreyer, investigador del Instituto Leibniz de Investigación de los Medios de Comunicación en Alemania. Pero no basta con imponer una edad mínima, opina.

Como una «educación sexual solo basada en la abstinencia»

Przybylski cree también que las restricciones de edad no son la solución. Aboga por una legislación que proteja la privacidad e impida la recopilación de datos de menores de 18 años, así como por una mejor alfabetización mediática para los jóvenes y sus padres.

No permitir que los adolescentes tengan acceso a las redes sociales hasta cierta edad es «la misma lógica que la educación sexual solo basada en la abstinencia», compara. «Tampoco les damos una licencia de conducir a las personas cuando cumplen cierta edad; primero necesitan aprender ciertas cosas».

Los propios adolescentes se muestran igualmente escépticos. Una encuesta de UNICEF Alemania de abril de 2026 reveló que el 74 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 16 años rechazan la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años.

Una parte importante de la vida actual se desarrolla en redes sociales y negar a los jóvenes el acceso a ellas limitaría su derecho a participar, más aún si se trata de grupos vulnerables o minoritarios, subraya la portavoz de UNICEF Alemania, Katja Sodomann.

«Una persona refugiada podría no tener la posibilidad de comunicarse con sus amigos o familiares en su país de origen sin redes sociales. Jóvenes LGBTIQ+ no podrían encontrar una comunidad en línea. Jóvenes con discapacidades y movilidad reducida no podrían usar las redes sociales para mantenerse en contacto con sus amigos», ilustra.

¿Prohibición de las redes sociales a los niños?

Nadia, de 42 años, es madre y vive en Bremen, en el norte de Alemania. Su hijo de 12 años no usa redes sociales, pero su hija, que pronto cumplirá 15, tiene una cuenta de Instagram.

Nadia usa redes sociales tanto en su vida personal como profesional, está al tanto de las tendencias virales y no cree en las prohibiciones por razones de edad. Considera que la alfabetización mediática es más importante, especialmente para padres de adolescentes. Le parece «muy problemático» que «Meta AI» analice las cuentas para filtrar a usuarios menores de 13 años.»Meta acumula muchos datos. No creo que vaya a borrar esa información que va a recopilar».

«La IA puede extraer datos personales y utilizarlos para fines que no nos resultan claros», afirma. «Y puede que ni siquiera reconozca los perfiles de menores de 13 años, porque muchos usuarios mantienen todo en el anonimato».

Meta, por su parte, anunció que eliminaría los datos de los usuarios menores de 13 años. Pero, ¿qué sucederá si nuestra cuenta, o la de nuestros hijos, se ven afectadas? Si «Meta AI» detecta patrones que sugieren que un usuario es menor de 13 años, la cuenta se desactivará temporalmente y se eliminará, con todos los datos asociados, a menos que el usuario pueda demostrar que es mayor de esa edad. (Información DW).