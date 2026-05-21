Idartes abrió convocatorias para talleres gratis de formación musical para jóvenes en Bogotá

Foto: Idartes.

¿Te gustaría aprender a tocar en una banda de rock, hacer batucada brasileña, mezclar música como DJ o cantar en un ensamble vocal? El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de su programa Crea, abrió convocatorias para talleres gratis de formación musical en distintas localidades de Bogotá, dirigidos a jóvenes y adolescentes que quieran explorar su creatividad, incluso sin experiencia previa. ¡Conoce los detalles y postúlate!

La oferta incluye procesos de formación en rock, percusión brasileña, ensambles vocales e instrumentales y DJ, con espacios pensados para quienes quieren acercarse por primera vez a la música, fortalecer sus habilidades o crear colectivamente con otras personas de la ciudad.

Conoce la oferta académica que puedes encontrar en los siguientes centros CREA:

Taller de música rock – Crea Bosa San Pablo

Dirigido a jóvenes entre los 17 y los 25 años. Allí podrás hacer parte de un ensamble de rock sin necesidad de tener conocimientos previos ni instrumento musical. Las sesiones se realizarán los lunes y miércoles de 10:30 a. m. a 12:30 m.

El Crea Bosa San Pablo está ubicado en la calle 68 sur #78H-37.

Batucada brasilera – Crea El Tunal

Dirigido a personas entre los 15 y 30 años. El espacio propone una inmersión en los ritmos de la percusión y la energía colectiva de los tambores, a través de encuentros los miércoles de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. y sábados de 9 a.m. a 11 a.m. El proceso no requiere experiencia previa y busca que las y los participantes descubran el ritmo desde el cuerpo, el movimiento y el trabajo en grupo.

El Crea El Tunal está localizado en el Parque Metropolitano El Tunal, calle 48B dur con carrera 24.

Ensamble vocal e instrumental – Crea Fontanar del Río de Suba

Oferta dirigida a jóvenes entre los 18 y 23 años. El espacio está enfocado en la fusión de géneros, la creación colectiva y la construcción de una identidad sonora compartida. Pueden participar personas que canten, toquen instrumentos como batería, piano, guitarra, bajo o percusión folclórica, así como quienes quieran iniciar su proceso musical. Las clases serán los lunes y viernes de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

El Crea Fontanar del Río de Suba?????? está ubicado en la calle 145B #141A-46.

Ensamble vocal instrumental – Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra en Suba

Un espacio para niñas, niños, adolescentes y jóvenes interesados en aprender música de manera práctica y colectiva junto a artistas formadores. Los encuentros serán los jueves de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. y sábados de 10:00 a. m. a 12:00 m.

La Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra de Suba, está localizada en la carrera 125 #132C-82.

Formación DJ – Crea La Pepita en Los Mártires, centro de Bogotá

Este taller esta dirigido para personas mayores de 13 años. Allí podrás explorar técnicas de mezcla sincrónica, armónica y tornamesismo, mientras encuentran nuevas formas de expresar emociones y construir relatos a través del lenguaje musical.

El Crea La Pepita de Los Mártires, está localizado en la carrera 25 #10-78.

Con estos espacios, el programa Crea continúa fortaleciendo escenarios de formación artística gratis en Bogotá, promoviendo el encuentro, la creación colectiva y el acceso de jóvenes a experiencias culturales en sus territorios.