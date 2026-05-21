Ruta TransMiZonal TC14 Nueva Roma – Portal Sur modificó sus horarios de operación

Foto: TransMilenio.

Desde esta semana, el servicio TransMiZonal TC14 (Nueva Roma – Portal Sur) modificó sus horarios de operación. Conoce aquí los nuevos días y horas de funcionamiento.

Así funcionará el nuevo horario del servicio TC14 (Nueva Roma – Portal Sur)

?Lunes a Sábado: de 4:00 a. m. a 11:00 p. m. (Se amplía el inicio de la operación media hora antes y el cierre una hora más tarde en comparación con el horario anterior).

?Domingos y Festivos: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.?

?Recuerda que la ruta TC14 mantiene su recorrido habitual transitando por corredores viales importantes como la avenida Villavicencio, calle 49 Sur, la carrera 77K, la carrera 78G y la carrera 72D, conectando de manera directa con el Portal del Sur – JFK Coop. Financiera.

Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

La recomendación es usar la aplicación TransMiApp para consultar rutas, realizar recargas virtuales y recibir información en tiempo real sobre novedades en la operación del Sistema.