Resultados de las loterías y chances de este jueves 21 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 21 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7472 La 5ta 4 – Tarde 2929 – La 5ta 8
Culona
Día 5701 – Noche
Astro Sol
2425 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
3724 – La 5ta 4
Paisita
Día 6175 – La 5ta 5 – Noche 6407 – Tigre
Chontico
Día 8863 – La 5ta 5 – Noche
Cafeterito
Tarde 7063 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 2147 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 032 – Noche
Play Four
Día 9695 – Noche
Samán
Día 2314
Caribeña
Día 9669 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 4744 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 2739 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 2078 – La 5ta 9 – Tarde 1962 – La 5ta 2