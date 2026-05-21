Prevención y envejecimiento saludable: la decisión que Colombia no puede seguir aplazando 

La atención del envejecimiento poblacional y la prevención de enfermedades son determinantes para la sostenibilidad del sistema de salud y la economía nacional en las próximas décadas.[1]

Colombia está atravesando una de las transformaciones demográficas más aceleradas de su historia. Según datos oficiales, se estima que el porcentaje de la población colombiana de más de 60 años en 2031 será del 19% y en 2050 del 28%, estas proyecciones indican que esta proporción seguirá creciendo de forma sostenida en las próximas décadas, con impactos directos sobre la salud, la economía y la cohesión social del país.[2]

Este cambio no responde a decisiones coyunturales, se trata de una tendencia estructural que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), está ocurriendo a un ritmo más rápido en países de ingresos medios como Colombia, lo que exige anticipación, planificación y visión de largo plazo.1 Hoy la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años, lo que genera un cambio en el sistema sanitario, el gasto público y la productividad del país en los próximos años.1

En este contexto, la inmunización a lo largo del curso de vida se consolida como una estrategia transversal para pensar el futuro de la salud y el bienestar de la población adulta.[3] La evidencia internacional es clara: invertir en prevención desde edades tempranas y durante la adultez contribuye a mejorar la calidad de vida, preservar la autonomía y reducir la carga de enfermedad en edades avanzadas.[4]

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que el envejecimiento saludable no comienza en la vejez, sino que es el resultado de decisiones, intervenciones y entornos que acompañan a las personas a lo largo de toda su vida. Desde este enfoque, acciones como la prevención de enfermedades crónicas, la promoción de estilos de vida saludables y la protección frente a enfermedades prevenibles forman parte de una misma estrategia integral, centrada en las personas y no en etapas aisladas del ciclo de la vida.[5]

“Pensar en la adultez desde una perspectiva preventiva también implica reconocer que no todas las personas envejecen en las mismas condiciones. Las brechas sociales, económicas y territoriales acumuladas a lo largo de la vida influyen directamente en los años vividos con salud e independencia. Por ello, organismos como el Foro Económico Mundial destacan que los países que apuestan por políticas de prevención sostenidas logran no solo mejores resultados en salud, sino también sistemas más resilientes y equitativos en el tiempo”,[6] afirma Juan Sebastián Estrada, director de Política y Comunicaciones de Pfizer para el clúster Norte de Latinoamérica.

El costo de no prevenir

En Colombia, el impacto económico ya es evidente. Datos del sistema de salud muestran que una proporción significativa del gasto se concentra en la atención de enfermedades crónicas que pudieron prevenirse o detectarse de forma oportuna.[7] A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades no transmisibles pueden representar hasta el 80% del gasto en salud en países de ingresos medios, presionando la sostenibilidad fiscal.[8]

A esto se suma un factor crítico como la pérdida de autonomía en la vejez que tiene efectos directos sobre las familias y la economía. La reducción de la participación laboral de cuidadores y los costos asociados al cuidado de largo plazo generan un impacto silencioso pero creciente.1

Vacunación: una inversión contundente en salud pública

Dentro de las estrategias de prevención, la inmunización se destaca como una de las más costo-efectivas. Según la Organización Mundial de la Salud, la inmunización evita entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año en el mundo.[9] Además, estudios internacionales señalan que los programas de vacunación para adultos representan un retorno de 19 veces su inversión inicial considerando los beneficios económicos y sociales, al evitar hospitalizaciones, discapacidad y pérdida de productividad.[10]

Esta dinámica plantea la necesidad de incrementar los recursos sanitarios y optimizar la provisión de servicios, con especial énfasis en el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) a nivel nacional para garantizar que la población tenga acceso al mejor esquema de vacunación posible.

La inmunización a lo largo de todas las etapas de la vida, incluyendo la vacunación materna, pediátrica, para personas con comorbilidades y en adultos mayores, constituye un pilar fundamental para la protección de la salud pública en Colombia y es crucial para mantener una población sana y productiva.[11]

Muchos países, incluidos Brasil, Argentina, México, Panamá y Costa Rica, ya han implementado programas completos de vacunación para adultos que van más allá de la gripe. Estos programas reconocen la carga significativa de enfermedades y el impacto económico de las enfermedades prevenibles por vacunas en la población adulta.[12]

“En un momento en el que el país reflexiona sobre su rumbo y sus prioridades de futuro, el envejecimiento poblacional y la relevancia de fortalecer los programas de vacunación para hacer frente a enfermedades inmunoprevenibles que afectan de manera significativa a esta población invita a elevar la conversación más allá de la coyuntura”, afirmó Estrada.

El próximo Plan de Desarrollo 2027–2030 debería priorizar la actualización continua del PAI, promoviendo un enfoque de vacunación a lo largo de toda la vida, acorde con el perfil epidemiológico nacional y la mejor evidencia científica disponible, en cumplimiento de la Ley 2406 de 2024 sobre la Ley de Vacunas.

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[1] Organización Mundial de la Salud. Envejecimiento y salud. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health Acceso 7 de mayo de 2026.

[2] Ministerio de relaciones exteriores. Personas Mayores. Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/internacional/politica/sociales/personas-mayores Acceso 7 de mayo de 2026.

[3] Organización Panamericana de la Salud. Lograr una mejor inmunidad: el enfoque de curso de vida para una longevidad saludable. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/lograr-mejor-inmunidad-enfoque-curso-vida-para-longevidad-saludable Acceso 7 de mayo de 2026.

[4] Revista Española de Geriatría y Gerontología. Envejecimiento activo: un marco político. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-pdf-13035694 Acceso 7 de mayo de 2026.

[5] Organización Panamericana de la Salud. Envejecimiento Saludable: Datos y Visualizaciones. Disponible en: https://www.paho.org/es/envejecimiento-saludable-datos-visualizaciones Acceso 7 de mayo de 2026.

[6] Foro Económico Mundial. La soberanía sanitaria crea resiliencia en un mundo volátil – estos 3 países trabajan para lograrla. Disponible en: https://es.weforum.org/stories/2025/03/la-soberania-sanitaria-crea-resiliencia-en-un-mundo-volatil-estos-3-paises-trabajan-para-lograrla/ Acceso 7 de mayo de 2026.

[7] Aruachan Vesga, S., González, M., Rojas, D. M., Ospina, J., Duque-Varela, S., & Castaño, A. Á. (2025). Savings to the Colombian health system with the implementation of externally funded oncology clinical trials. Ahorros para el sistema de salud colombiano con la financiación externa de estudios clínicos oncológicos. Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud, 45(1), 51–63. https://doi.org/10.7705/biomedica.7239 Acceso 7 de mayo de 2026.

[8] Organización Mundial de la Salud. Enfermedades no transmisibles. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases Acceso 7 de mayo de 2026.

[9] Organización Mundial de la Salud. Vacunas e inmunización. Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1 Acceso 7 de mayo de 2026.

[10] OHE. Office of Health Economics: según un informe reciente, los programas de vacunación para adultos representan beneficios socioeconómicos de hasta 19 veces superiores a la inversión inicial. Disponible en: https://www.ohe.org/wp-content/uploads/2024/04/OHE_PR_Socio-economic_value_adult_immunisation_Spanish-Americas.pdf Acceso 7 de mayo de 2026.

[11] Debbag, R., Ávila-Agüero, M. L., Brea, J., Espinal, C., Romero-Feregrino, R., Torres, J. R., Vázquez, H., Cuadros, R., Lazo-Páez, G., Schilling, A., Bonvehí, P., Kairalla, M., & Rodríguez-Morales, A. J. (2026). Impact of Vaccines Across the Lifespan: A New Perspective in Public Health—Conclusions of an Expert Panel—Part 2. Vaccines, 14(3), 204. https://doi.org/10.3390/vaccines14030204 Acceso 12 de mayo de 2026.

[12] AHF. Latin America Vaccination Scorecard: Progress, Gaps, and the Path Ahead. Disponible en: https://www.americashealthfoundation.org/projects/cmbfoxtqd001az9u6906n3jy5 Acceso 12 de mayo de 2026.