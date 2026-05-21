Rock al Parque celebra sus 30 años con robusta programación en diferentes lugares de la ciudad

Foto: Secretaría Distrital de Cultura.

En 2026, el Festival Rock al Parque llega a su edición número 30 con una agenda que trasciende la puesta en escena en el Parque Simón Bolívar y se despliega a lo largo del año en distintos formatos y territorios de la capital del país. Te presentamos las diferentes actividades que se realizarán para que te agendes desde ya. ¡Recuerda que todas las actividades son gratis!

Bajo el concepto Rock al Parque: 30 AÑOS/ Bogotá, ciudad Rock, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ha estructurado una celebración que combina memoria, circulación artística y participación ciudadana, en una gran fiesta que reconoce el pasado del festival y proyecta su futuro.

Treinta años no son solo una cifra; son memoria acumulada de la ciudad; una forma de construir historia y de incidir en la vida colectiva. La conmemoración comenzó el sábado 2 de mayo con el lanzamiento del libro ‘Rock al Parque: 30 años: ‘Bogotá y las voces de la tras escena’,escrito por la historiadora Tatiana Duplat y presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo).

La presentación del libro estuvo acompañada de en un conversatorio que reunió a la directora de Idartes, María Claudia Parias, la gestora cultural Bertha Quintero, el productor y empresario Édgar Cardona y el periodista musical Chucky García, quienes conversaron sobre los contenidos del libro y la historia de Rock al Parque bajo la moderación de la autora.

A estas historias se suman transformaciones sociales más profundas, que no siempre son visibles a primera vista, pero que han redefinido el sentido mismo del festival. Entre ellas, el lugar de las mujeres: un tránsito que va desde la pregunta por su presencia hasta la apropiación plena del espacio, tanto en el público como sobre el escenario.

Programación en la ciudad

Como antesala al festival, la programación se despliega por la ciudad y amplía su alcance más allá del escenario principal, buscando fortalecer la circulación del rock distrital y reconocer los procesos que lo sostienen en las localidades de Bogotá.

La Media Torta

Allí estarán agrupaciones destacadas de la convocatoria que, aunque no harán parte del cartel central, encontrarán aquí un espacio de visibilidad y encuentro. La iniciativa pretende desplazar el centro, abrir otras posibilidades de escucha y reafirmar una idea que ha acompañado al festival desde sus inicios: que la escena no se agota en la tarima principal, sino que se construye en múltiples lugares y con distintas voces.

Rock al Parque llega a tu barrio

Aquí, el festival se desplaza: sale al encuentro de otros públicos y reconoce que la escena se construye, en buena medida, en los barrios. Al tiempo que amplía las posibilidades de circulación para las bandas que hicieron parte del proceso de selección, esta estrategia propone una relación más directa entre el festival y la ciudad, cambiando el imaginario de evento excepcional a uno de práctica constante.

Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Conoce la exposición itinerante que recorrerá distintas bibliotecas a lo largo de un año; a través de recursos escritos, fotográfico y audiovisuales, la muestra propondrá un recorrido por los treinta años del festival, como una trama de experiencias que han incidido en la construcción de ciudad, identidad y memoria colectiva. De este modo, el rock se desplazará hacia un espacio de lectura y mediación, abriendo posibilidades pedagógicas y participativas para nuevos públicos, y ampliando las formas en que el festival puede ser comprendido, apropiado y transmitido.

Serie de podcasts

Pensando en nuevos públicos, la conmemoración se extiende, además, hacia lo audiovisual, con una serie de podcasts realizados por el periodista cultural Eduardo Arias, de la Revista Cambio, que inició en 2025 y los cuales trasladan la mirada del escenario hacia quienes han hecho posible la supervivencia del festival en sus múltiples dimensiones: Rock al Parque y su impacto en la cultura bogotana; la evolución de Rock al Parque; y Rock al Parque, un referente en la región.

Rockápsulas

Creadas en 2025, estas dos estaciones acondicionadas con dispositivos audiovisuales y sonoros que se instalaron en el festival como un espacio abierto a la voz de los públicos. Cada asistente pudo grabar mensajes de 30 segundos, sin filtros y sin edición, para compartir su visión del festival y dejar una reflexión espontánea frente a la cámara.

Los dispositivos, por su parte, continuarán su recorrido como mecanismos de escucha abierta y se ubicarán en festivales locales, ampliando las posibilidades de participación y consolidando un archivo vivo de memorias ciudadanas en torno a Rock al Parque.

Agenda académica

A través de un nutrido diálogo con las mesas de rock y metal de la ciudad, se propiciarán espacios de debate con las y los ciudadanos, reconociendo en estos escenarios una memoria activa y una capacidad de gestión fundamentales para el desarrollo de la escena.

Estas actividades incluirán acciones concretas en los ámbitos de la formación, la circulación y el emprendimiento y que buscará fortalecer las redes del sector y visibilizar los procesos locales como parte constitutiva del ecosistema musical de Bogotá.

Foro y taller de Periodismo Musical Rock al Parque 30 años

Srealizará los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026 y propone una mirada crítica sobre la evolución de las narrativas en torno al rock y las escenas alternativas, al tiempo que pone en discusión los desafíos del periodismo musical en un sistema mediático en transformación, atravesado por el paso de los formatos tradicionales a las plataformas digitales, las redes sociales y los nuevos lenguajes. Contará con invitados locales, nacionales e internacionales y el taller se realizará de la mano de la Fundación Gabo.

Todos unidos para la fiesta

Varias de las entidades del sector cultura, recreación y deporte y de otros sectores, se han unido a la celebración de los 30 años de Rock al Parque con acciones y activaciones específicas.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte convocará a periodistas y creadores digitales a una maratón en tres campos de la comunicación: la fotografía; las crónicas y reportajes y la prensa digital. El concurso busca estimular la producción de contenidos mediáticos contemporáneos, así como vincular a los medios independientes, los nativos digitales y medios comunitarios a la celebración.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC, apoyará la creación de una nueva escultura pública -La Rockera- del artista plástico Maquiamelo cuya intención es reconocer la importancia de los 30 años de Rock al Parque como un escenario que privilegia la diversidad de formas de ser y de estar en Bogotá.

Su instalación en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, hará de la pieza un nuevo punto de encuentro. El pedestal incluirá una placa con un código QR que permitirá consultar la lista de artistas que han pasado por Rock al Parque durante estas tres décadas, de manera que la escultura funcione también como un archivo vivo, abierto y público, de la historia musical de Bogotá.

Canal Capital, principal socio mediático, realizará su transmisión en directo y mostrará la historia y el sentido social del festival a tavés de piezas audiovisuales que promueven la gestión de conocimiento, la conexión emocional y la construcción de una memoria que guarda para el presente y el futuro, la historia, la identidad cultural y la experiencia humana de uno de los eventos culturales y artísticos más destacado del país.

El Archivo de Bogotá, realizará una exposición centrada en los impactos socio-culturales de Rock al Parque. Considerando que organizan fondos y colecciones con valor patrimonial y difunde la memoria contenida en el acervo documental, esta entidad utilizará sus instalaciones para la exposición y además, ofrecerá los entornos exteriores para la realización de conciertos con agrupaciones locales con la intención de realizar mediaciones vivas de la muestra.

Desde el 2025, diversas entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá trabajan de la mano para trazar, también, las estrategias que permitirán que, en su puesta en escena, esta sea una fiesta inolvidable: el Idartes, gestor y realizador del evento; las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte; de Gobierno; General; de Desarrollo Económico; de Ambiente; de Salud; de Seguridad; de Movilidad y Transmilenio. A estas entidades se sumarán, durante este año, todas las que conforman el Comité del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones de Público, esenciales en la garantía de una producción de calidad y la seguridad de los públicos de un evento de ciudad.

Rock al Parque: tres décadas de ciudad, música y política cultural

La conmemoración alcanzará su punto culminante los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar, donde el festival volverá a sentirse en toda su dimensión. Allí se encontrarán bandas icónicas, artistas contemporáneos y propuestas emergentes, en una programación que no separa pasado y presente, sino que los pone en diálogo. El cartel, diverso en sus sonidos y trayectorias, propone una lectura de la escena que reconoce lo que ha sido este festival y, al mismo tiempo, proyecta lo que está por venir.

Hay en esta programación una intención clara: activar la memoria de este icónico festival que ha marcado una gran historia en Bogotá; ponerla en circulación y permitir que siga siendo leída, discutida y apropiada por las nuevas generaciones.

A lo largo de estos treinta años, el festival se ha consolidado como el encuentro de rock gratuito y al aire libre más grande de América Latina y como un referente de política cultural en la región. Su continuidad ha estado ligada a principios que hoy resultan fundamentales: la convivencia, la apropiación del espacio público y la circulación de artistas en distintos niveles de la cadena de la industria de la música.

Más allá de sus cifras o de la magnitud de sus escenarios, Rock al Parque ha funcionado como un espacio de encuentro entre generaciones y como una plataforma que ha acompañado la evolución del rock en Colombia, contribuyendo a fortalecer la confianza ciudadana, ampliar el acceso a la cultura y posicionar a Bogotá como un epicentro musical en el continente.

Quizás, desde el comienzo, la fuerza de Rock al Parque reside en recordarnos que una ciudad también se define por las experiencias que es capaz de sostener en común y desde las éticas y estéticas diversas de todos sus ciudadanos. Sin duda alguna, la mayor lección como política cultural en acción que otorga este festival es que en ese ejercicio —participativo, repetido, insistente, siempre distinto—, también se aprende a convivir, a escucharse y a reconocerse.