¿Busca trabajo en Bogotá?: hay 200 vacantes en dos Ferias de Empleo este viernes 22 mayo en Centro Internacional y Usaquén

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 200 vacantes para operadores y operadoras de tienda, auxiliares de cocina y bodega, bartender, hostess y asesores de servicios con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este viernes 22 de mayo de 2026. Asiste al Centro Internacional y a Usaquén ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en el sector de servicios y gastronómico con cargos en áreas operativas para personas con estudios desde bachillerato, técnicos y tecnológicos.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en Usaquén, norte de Bogotá

Accede a 100 vacantes para operadores y operadoras de tienda, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada TIENDAS ARA. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Cargos dirigidos a personas con o sin experiencia previa.

? Dirigido a personas residentes en las localidades de Usaquén, Suba y zonas aledañas.

Asiste este viernes 22 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 m. al Centro Comercial Palatino, ubicado en la carrera Séptima #138-33. Plazoleta de Comidas del tercer piso.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en el Centro Internacional de Bogotá

Accede a 100 vacantes para auxiliares de cocina y bodega, bartender, hostess y asesores de servicios, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada NUESTRA COCINA ARTESANAL. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Convocatoria laboral para personas con estudios en bachillerato, técnicos o tecnólogos.

Cargos en restaurantes y áreas de servicio.

? Experiencia requerida: Mínimo seis meses de experiencia reciente.

Asiste este viernes 22 de mayo de 2026, 8:00 a. m. a 11:00 a. m. a la carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, local 177, en el Centro Internacional.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.