Desde este 22 de mayo avanza la construcción del viaducto del Metro en la av. Caracas entre calles 67 y 69

Foto: Empresa Metro de Bogotá

¡Avanzan las obras en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa! La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que, a partir de este 22 de mayo, continuará la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá en la avenida Caracas entre calles 67 y 69, sector donde se ubicaba la antigua estación Flores de TransMilenio.

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