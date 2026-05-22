    • Bogotá

    Desde este 22 de mayo avanza la construcción del viaducto del Metro en la av. Caracas entre calles 67 y 69

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un frente de obra del Metro Foto: Empresa Metro de Bogotá

    ¡Avanzan las obras en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa! La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que, a partir de este 22 de mayo, continuará la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá en la avenida Caracas entre calles 67 y 69, sector donde se ubicaba la antigua estación Flores de TransMilenio.

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    • Para continuar con la construcción del viaducto se cerrarán las calzadas BRT de la avenida Caracas entre calles 67 y 69. TransMilenio seguirá operando por la calzada mixta.
    • El paso peatonal de la av. Caracas con calle 69 estará habilitado por el costado norte.

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