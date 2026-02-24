Aparació sana y salva Diana Ospina; fue víctima de paseo millonario; alcalde Galán afirma que policía está tras la pista de los delincuentes

–Diana Ospina, reportada desaparecida tras salir en la madrugada del domingo de un bar en el sector de Chapinero, apareció sana y salva y anoche se reencontró con su familia, confirmó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán en su cuenta en X.

Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 24, 2026

La joven fue secuestada y robada, en desarrollo de un paseo millonario luego de abordar un taxi para retornar a su residencia, tras salir de la discoteca Theatron, pues un carro que solicitó a traves de plataforma, no llegó.

Como lo detalló el mandatario Distrital, luego de ser liberada por los secuestradores, Diana se presentó en el CAI Mirador, ubicado en el kilometro 5 en la vía Choachí, para pedir ayuda y denunciar el caso.

El hecho es que tras abordar el taxi dos sujetos armados irrumpieron en el vehículo para realizarle el paseo millonario.

La última comunicación que tuvo Diana con su familia fue cuando ya estaba en el taxi que abordó en la calle. Según indicó su sobrina Stefanía Acosta Ospina, envió un mensaje de texto diciendo que iba a enviar las placas y después mandó un audio y dijo que ya estaba a cinco minutos de la casa, pero le temblaba la voz. No sabemos si ella ya sabía que estaba en riesgo y después ella nunca apareció», precisó en diálogo con Caracol Noticias.

Los reponsables de la discoteca Theatron, anunciaron en un comunicado que entregaron los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 Bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi».