    EE.UU. publica segunda tanda de archivos sobre ovnis (VIDEOS)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Captura de pantalla Department of War). El Departamento de Guerra de EE.UU. difundió este viernes la segunda tanda de archivos sobre ovnis y otros fenómenos anómalos no identificados (FANI).

    Entre los archivos de reciente publicación figura un video grabado por un sensor infrarrojo de la Guardia Costera estadounidense en abril de 2024, en el que se observa un objeto que vuela cerca de una aeronave al sureste de Estados Unidos.

    Otro material, titulado ‘Aceleración instantánea de fenómeno anómalo no identificado sirio’, fue capturado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar de EE.UU. en 2021 y cargado a una red clasificada en 2024.

    Tras múltiples análisis, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono no halló indicios de que ninguno de estos incidentes hubiera tenido origen extraterrestre. No obstante, los mandos militares reconocen que muchos casos siguen sin resolverse o no tienen explicación.

    TRADUCCIÓN:

    OVNI esférico rotatorio recién liberado por el Departamento de Guerra

    DOW-UAP-PR060, «UAP ESFÉRICO [SEÑAL DE LLAMADA] 2021/04/12 OBJ 2»

    Duración del video: 00:04:50

    Descripción del video:

    00:00-00:26: Un área de contraste atraviesa el campo de visión del sensor de derecha a izquierda. El sensor hace paneo y zoom para seguir el área de contraste.

    00:27-02:04: El área de contraste vuelve a entrar en el campo de visión del sensor. El sensor hace paneo hacia la izquierda y arriba para seguirlo.

    02:05-04:50: El sensor refocaliza en el tema original del video.

    Increíble Video de OVNI en Forma de Esfera o Platillo Recién Publicado por la Casa Blanca

    DOW-UAP-PR055, «UAP ESFÉRICO SOBRE AFG EN Y FUERA DE LAS NUBES 23 NOV 2020»

    Duración del Video: 00:00:47

    Descripción del Video: Este medio fue alterado digitalmente antes de su carga a una red clasificada, y se presenta tal como se recibió.

    00:00-00:02: Aparece una pantalla negra con la frase “acercamiento ampliado”.

    00:03-00:10: Un área de contraste se hace visible cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla, transitando de izquierda a derecha antes de perder nitidez contra el fondo.

    00:11-00:12: Aparece una pantalla negra con la frase “nitidez mejorada, acercamiento ampliado, seguimiento de movimiento, contraste realzado, velocidad reducida al 60%”.

    00:12-00:28: El video se reproduce a velocidad reducida y nivel de zoom aumentado.

    00:28-00:29: Aparece una pantalla negra con la frase “video original”.

    00:30-00:47: Un área de contraste aparece cerca del centro de la parte superior del fotograma, transita hacia abajo a la izquierda, antes de moverse a la derecha y perder nitidez contra el fondo.

    —-

    El Departamento de Guerra afirma que desde el lanzamiento del sitio el 8 de mayo de 2026, ha recibido más de mil millones de visitas en todo el mundo, lo que resalta los niveles de interés sin precedentes tanto en este tema como en el histórico esfuerzo de transparencia de la administración Trump. El Departamento de Guerra y nuestras agencias asociadas están trabajando activamente en la tercera versión de los archivos UAP, que se anunciará en un futuro próximo2, puntualiza. (Información RT).

