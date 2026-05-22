EE.UU. publica segunda tanda de archivos sobre ovnis (VIDEOS)
–(Captura de pantalla Department of War). El Departamento de Guerra de EE.UU. difundió este viernes la segunda tanda de archivos sobre ovnis y otros fenómenos anómalos no identificados (FANI).
Entre los archivos de reciente publicación figura un video grabado por un sensor infrarrojo de la Guardia Costera estadounidense en abril de 2024, en el que se observa un objeto que vuela cerca de una aeronave al sureste de Estados Unidos.
Trump just released a new batch of UFO files. The first video comes from Iran and is dated August 26, 2022.
The FLIR footage shows what appear to be three speeding boats (possibly part of the Iranian Navy) and what look like four orbs zipping past them. pic.twitter.com/SQnmZZizHQ
— Open Minded Approach (@OMApproach) May 22, 2026
Otro material, titulado ‘Aceleración instantánea de fenómeno anómalo no identificado sirio’, fue capturado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar de EE.UU. en 2021 y cargado a una red clasificada en 2024.
Wow, the newly released UFO files are very promising. I'm on the second video, and it shows instantaneous acceleration, a zipping speed that this time can't be dismissed as a loss of track. Incredible FLIR footage.
Again, this video was filmed in the Middle East, specifically… https://t.co/Ha9tNemYcz pic.twitter.com/19VZwdkEiJ
— Open Minded Approach (@OMApproach) May 22, 2026
Tras múltiples análisis, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono no halló indicios de que ninguno de estos incidentes hubiera tenido origen extraterrestre. No obstante, los mandos militares reconocen que muchos casos siguen sin resolverse o no tienen explicación.
TRADUCCIÓN:
OVNI esférico rotatorio recién liberado por el Departamento de Guerra
DOW-UAP-PR060, «UAP ESFÉRICO [SEÑAL DE LLAMADA] 2021/04/12 OBJ 2»
Duración del video: 00:04:50
Descripción del video:
00:00-00:26: Un área de contraste atraviesa el campo de visión del sensor de derecha a izquierda. El sensor hace paneo y zoom para seguir el área de contraste.
00:27-02:04: El área de contraste vuelve a entrar en el campo de visión del sensor. El sensor hace paneo hacia la izquierda y arriba para seguirlo.
02:05-04:50: El sensor refocaliza en el tema original del video.
—
Incredible Sphere or Saucer Shaped UFO Video Just Released By The White House
DOW-UAP-PR055, "SPHERICAL UAP OVER AFG IN AND OUT OF CLOUDS 23 NOV 2020"
Video Duration: 00:00:47
Video Description: This media was digitally altered prior to its upload to a classified network, and… pic.twitter.com/GALEoQdzoW
— Interstellar (@InterstellarUAP) May 22, 2026
Increíble Video de OVNI en Forma de Esfera o Platillo Recién Publicado por la Casa Blanca
DOW-UAP-PR055, «UAP ESFÉRICO SOBRE AFG EN Y FUERA DE LAS NUBES 23 NOV 2020»
Duración del Video: 00:00:47
Descripción del Video: Este medio fue alterado digitalmente antes de su carga a una red clasificada, y se presenta tal como se recibió.
00:00-00:02: Aparece una pantalla negra con la frase “acercamiento ampliado”.
00:03-00:10: Un área de contraste se hace visible cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla, transitando de izquierda a derecha antes de perder nitidez contra el fondo.
00:11-00:12: Aparece una pantalla negra con la frase “nitidez mejorada, acercamiento ampliado, seguimiento de movimiento, contraste realzado, velocidad reducida al 60%”.
00:12-00:28: El video se reproduce a velocidad reducida y nivel de zoom aumentado.
00:28-00:29: Aparece una pantalla negra con la frase “video original”.
00:30-00:47: Un área de contraste aparece cerca del centro de la parte superior del fotograma, transita hacia abajo a la izquierda, antes de moverse a la derecha y perder nitidez contra el fondo.
—-
Un F-16C de la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó un supuesto OVNI, según el segundo lote de archivos del Pentágono publicado hoy. pic.twitter.com/IsGInCQ1yw
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 22, 2026
El Departamento de Guerra afirma que desde el lanzamiento del sitio el 8 de mayo de 2026, ha recibido más de mil millones de visitas en todo el mundo, lo que resalta los niveles de interés sin precedentes tanto en este tema como en el histórico esfuerzo de transparencia de la administración Trump. El Departamento de Guerra y nuestras agencias asociadas están trabajando activamente en la tercera versión de los archivos UAP, que se anunciará en un futuro próximo2, puntualiza. (Información RT).