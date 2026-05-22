Guerra en Medio Oriente: Revelan detalles de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

–El borrador final de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, realizado con la mediación de Pakistán, podría anunciarse en cuestión de horas, informó este viernes Al Arabiya, que cita fuentes familiarizadas con el asunto. Actualmente, se espera la aprobación de ambas partes.

El texto, al que tuvo acceso el medio, contempla entre sus principales términos un alto el fuego inmediato, completo e incondicional «en todos los frentes, incluidos tierra, mar y aire», así como el «compromiso mutuo» de no atacar infraestructuras militares, civiles ni económicas y el fin de las operaciones militares y de la «guerra mediática».

También incluye el respeto a la soberanía y la integridad territorial, garantías para la libertad de navegación en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, y un mecanismo conjunto para supervisar su aplicación.

Otro punto previsto es el levantamiento gradual de las sanciones de Washington a Teherán a cambio del cumplimiento iraní de lo acordado. El pacto entraría en vigor de forma inmediata tras el anuncio oficial de ambas partes, mientras que las cuestiones pendientes se abordarían en negociaciones que comenzarían en siete días.

Por su parte, una fuente pakistaní dijo a Al Arabiya que las conversaciones continúan para reducir las diferencias sobre los temas del uranio y del estrecho de Ormuz, aunque describió el clima actual como de «cauto optimismo».

Al mismo tiempo, indicó que no hay alternativa para un acuerdo interino entre Washington y Teherán, y que el principal obstáculo sigue siendo «cómo tratar la cuestión del uranio», ya que ambas partes mantienen firme su posición. Añadió que Islamabad cuenta, en gran medida, con China para impulsar un eventual acuerdo y mencionó que el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, visitará el gigante asiático en una fase posterior. (Información RT).