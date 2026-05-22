Envían a la cárcel a los dos primeros imputados por el crimen de Yulixa Toloza capturados en Cúcuta

–Con base en las evidencias y elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jesús Alberto Hernández Morales y a Kelvis Sequera Delgado, los primeros imputados por la muerte y desaparición de Yulixa Toloza, tras un procedimiento estético al sur de Bogotá, el pasado 13 de mayo.

Jesús Alberto Hernández Morales y a Kelvis Sequera Delgado estarían implicados en actos ilícitos posteriores a la muerte y desaparición de una mujer que se realizó un procedimiento estético en Bogotá, el pasado 13 de mayo.

En atención a las evidencias y elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jesús Alberto Hernández Morales y a Kelvis Sequera Delgado, por su presunta participación en… pic.twitter.com/zAYxVPLAjK — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 22, 2026

La investigación desarrollada de manera articulada con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá indica que tres de los responsables de la intervención quirúrgica, dos hombres y una mujer, habrían trasladado el cuerpo de la víctima en un vehículo desde un establecimiento de comercio ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la ciudad, hasta zona rural de Apulo (Cundinamarca), donde fue abandonado.

Inmediatamente, retornaron a Bogotá y tomaron camino a Los Patios (Norte de Santander). Allí pidieron que les permitieran dejar el automotor en el garaje de una vivienda con la promesa de que volverían para recogerlo. Sin embargo, escaparon rumbo a Venezuela y no regresaron.

Las labores de policía judicial dan cuenta de que la mujer contactó a su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, y a Kelvis Sequera Delgado, y les ofreció 800.000 pesos para que se dirigieran a Los Patios, recuperaran el carro y lo vendieran. Asimismo, a través de mensajería instantánea vía celular, les pidió usar tapabocas y tomar medidas para evitar ser detectados.

Siguiendo las instrucciones, los presuntos implicados cruzaron la frontera de Venezuela a Colombia la madrugada del 17 de mayo y se movilizaron al punto indicado, con pleno conocimiento de que el vehículo había sido utilizado para ejecutar conductas ilícitas. Unidades de la Policía Nacional los ubicaron, impidieron que recogieran el automotor y la mañana del 19 de mayo los capturaron.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Hernández Morales y a Sequera Delgado los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los procesados no aceptaron los cargos.