Imponen condena máxima a sujeto por ataque armado que dejó 6 muertos en el barrio Las Flores de Barranquilla

–Un juez penal de conocimiento condenó a 60 años de prisión a Julio César de la Hoz Román, alias Julito, por participar en un ataque armado que dejó seis personas muertas y tres más heridas en un establecimiento de comercio del barrio Las Flores, en Barranquilla (Atlántico), el 12 de septiembre de 2022.

Según la Fiscalía, este sujeto, integrante del grupo delincuencial ‘los costeños’, realizó labores previas de vigilancia para identificar los movimientos y la ubicación de las víctimas, así como la ruta de escape que utilizarían los atacantes. Con esa información, llegó al lugar junto con un componente armado y, en compañía de otros hombres, disparó indiscriminadamente contra las personas que allí departían y posteriormente huyó junto con los demás atacantes.

La investigación, orientada por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, puso en evidencia que la acción violenta fue ordenada por los cabecillas de ‘los costeños’ como parte de una disputa violenta con otras estructuras criminales por el control de rentas ilícitas en varios sectores de la ciudad.

En ese sentido, de la Hoz Román fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. La pena impuesta, que deberá cumplirla en establecimiento carcelario, es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley, indicó la Ficalía.