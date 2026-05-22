Violenta confrontación entre comunidades indígenas en el Cauca deja 6 muertos y por lo menos 60 heridos

–Una disputas por la tenencia de tierras ha provocado un verdadero baño de sangre entre integrantes del Resguardo Indígena de Guambía del Pueblo Misak y del Resguardo Pitayó del Pueblo Nasa, en el sector de La Ensillada, entre Guambía y Pitayó, municipio de Silvia, en el departamento del Cauca. Según el último reporte la batalla campal ya deja seis muertos y cerca de 60 heridos. Entre las víctimas mortales figura el líder de los misak Luis Enrique Tunubalá.

#UltimaHora Una persona muerta y tres motos incineradas dejan enfrentamientos entre las comunidades indígenas Nasa y Misak en zona rural de Pitayó, #Cauca. La pelea se da en medio de una fuerte pelea por disputa de tierras. #YaCelacanto #Noticias pic.twitter.com/SWDoPjs0dQ — Ya Celacanto (@YaCelacanto) May 21, 2026

En un comunicado, las Autoridades del Pueblo Misak Nu Nachak informaron que la violenta disputa se originó en que el territorio, usufructuado, habitado y cuidado milenariamente por el Pueblo Misak, durante los últimos meses fue ocupado por el Pueblo Nasa.

Este jueves «en horas de la madrugada, comuneros y autoridades Misak realizaron el ejercicio de retomar la presencia en el territorio ancestral, en medio de una situación de alta tensión. Lamentablemente, en estos hechos fue asesinado una autoridad del Pueblo Misak, un alcalde y un comunero secuestrado situación que condenamos profundamente por constituir una grave afectación contra la vida, la autoridad ancestral, la autonomía y la pervivencia de nuestros pueblos indígenas», precisó.

Ante esta grave situación, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a los organismos de derechos humanos, entidades competentes y comunidad internacional para que hagan presencia inmediata en el territorio, adelanten las investigaciones correspondientes y garanticen medidas de protección que eviten una mayor escalada de violencia.

Finalmente indicó que el Pueblo Misak reafirma su compromiso con la defensa de la vida, el territorio, la armonía y la pervivencia de los pueblos indígenas, insistiendo en que las diferencias territoriales deben resolverse mediante el diálogo, el respeto y las vías propias de concertación.

#Diálogo| ??Como CRIC, rechazamos profundamente los hechos que se vienen presentando entre el pueblo Nasa de Pitayó y el pueblo Misak de Guambía. De igual manera, expresamos nuestra preocupación frente a los señalamientos y mensajes que se han emitido contra nuestra organización. pic.twitter.com/pk6c9gye0s — Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (@CRIC_Cauca) May 22, 2026

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó estos hechos, afirmó que «nunca la violencia entre pueblos hermanos será el camino» y señaló que como Gobierno Departamental atiende la situación que se presenta en el sector de La Ensillada, entre Guambía y Pitayó, municipio de Silvia, donde comunidades indígenas Misak y Nasa se enfrentan en medio de hechos violentos, que rechazamos y lamentamos profundamente».

Igualmente hizo un llamado urgente a detener de inmediato cualquier agresión o confrontación entre las comunidades. «No podemos permitir que continúe escalando una situación que hoy está dejando personas heridas, familias afectadas y vidas perdidas. Ninguna diferencia puede justificar el dolor, la muerte y el riesgo al que está siendo expuesta la población», señaló.

El mandatario aseguró que el Cauca necesita serenidad, sensatez y voluntad de diálogo. «Por ello, hacemos un llamado a las autoridades indígenas, líderes, organismos de derechos humanos e instituciones a unirnos en este momento y construir caminos de concertación que permitan frenar cualquier hecho violento y proteger la vida».

Francia Márquez Mina, «como mujer caucana y como Vicepresidenta de la República de Colombia», hizo a través de su cuenta en X un llamado respetuoso a los pueblos indígenas frente a la situación que vive el Cauca.

«Pongamos el diálogo social en el centro de esta coyuntura. No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias. Como pueblos hermanos, con memoria, con raíces y con derechos, me duele el alma ver lo que pasa en nuestro territorio», precisó.

Indicó que se dispone «como lideresa, como mujer caucana y como Vicepresidenta para ayudar a construir caminos de diálogo social. Caminos que, en medio de la diferencia, nos permitan cuidar la vida entre pueblos hermanos».

Añadió que «es hora de que el pueblo indígena, el pueblo campesino, el pueblo afrodescendiente y los sectores populares nos juntemos con un propósito común: la paz en nuestro departamento, el cuidado de la vida y las garantías de dignidad» y puntualizó: «Aquí estoy, lista para seguir tejiendo caminos que hagan que la dignidad se haga costumbre».

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre los hechos violentos que se habrían debido a conflictos sobre tierra y territorios entre integrantes del Resguardo Indígena de Guambía del Pueblo Misak y del Resguardo Pitayó del Pueblo Nasa y recordó que en días pasados, el pueblo Misak había realizado una movilización en la ciudad de Bogotá solicitando la atención del Gobierno sobre estas conflictividades.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo:

-Hace un sentido llamado a los pueblos Misak y Nasa a cesar el uso de la violencia. Las diferencias no se deben resolver mediante confrontaciones entre comuneros: El diálogo y los mecanismos propios de concertación de los pueblos indígenas deben seguir siendo el camino para la solución de los conflictos.

-Reitera su disposición para acompañar y mediar, junto con los pueblos indígenas y el Gobierno Nacional, en la búsqueda de salidas concertadas a la situación que se presenta en el Cauca.

-Participa de una Comisión Humanitaria que está en plena disposición de ingresar para ofrecer la atención de las personas heridas y el levantamiento de los cuerpos, para lo cual pedimos la colaboración de los pueblos y sus autoridades.

Finalmente, la Defensoría señala que si bien reconoce la disposición del Gobierno Nacional para atender el día de hoy esta difícil situación, solicita al Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio del Interior, avanzar en el cumplimiento de los compromisos con el Pueblo Misak y el Pueblo Nasa consignados en las actas de las reuniones en Bogotá D.C., y en Silvia, Cauca.