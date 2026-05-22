Cuba aceptó oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria: Marco Rubio

–El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció que el régimen comunista de Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, aunque apuntó que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones de Washington.

«No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos», advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio ha denunciado en varias ocasiones a la empresa Gaesa, directamente bajo control del ejército cubano, que domina sectores enteros de la economía de la isla, como los hoteles. Gaesa fue incluida hace dos semanas en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Washington también anunció el miércoles la histórica inculpación del expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996. «Nuestra preferencia para Cuba y en cualquier parte del mundo es un acuerdo diplomático negociado», señaló.

En los últimos meses, el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado varias veces que Cuba sería el próximo objetivo tras la captura de Nicolás Maduro y la actual ofensiva contra el régimen islámico de Irán. El miércoles, expresó que no veía necesaria «una escalada». (Información DW).