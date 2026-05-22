Tropas del Ejército fueron desplegadas en Silvia, Cauca, para poner fin a enfrentamientos entre comunidades indígenas

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó este viernes que tropas del Ejército fueron desplegadas en el área rural del municipio de Silvia, Cauca, «con el único objetivo de proteger la vida y restablecer la seguridad, alterada por los enfrentamientos absurdos entre dos comunidades indígenas caucanas: los Nasa Pitayó y los Misak Guambía».

El jefe de la cartera de Defensa exhortó a todas las comunidades indígenas de Colombia a expresar su rechazo a este enfrentamiento inconcebible entre dos pueblos indígenas hermanos y a abogar por un diálogo constructivo y pacífico.

Añadió que este es un momento en el cual los pueblos indígenas deben mostrar lo mejor de su sabiduría ancestral para mantener la armonía y anunció que se han articulado en este propósito con las demás instituciones del Estado, organismos defensores de derechos humanos, comunidades indígenas e Iglesia.

El ministro de Defensa destacó que se activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para restablecer la seguridad en la zona rural de Silvia, Cauca debido a los enfrentamientos entre comunidades Misak Guambia y Nasa Pitayó.

El primer y principal curso de acción es que las mismas comunidades apliquen la sensatez y la sabiduría ancestral para solucionar las diferencias con diálogos y de manera pacífica.

El segundo es la intervención de una delegación humanitaria de la Gobernación del Cauca, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, e iglesia católica para intermediar.

Por otra parte y en esa región, delinque una estructura de asesinos y reclutadores de las disidencias cuyo cabecilla alias “David o mi Pez” fue capturado hace pocos días por la Fuerza Pública.

Desde hace meses hemos desplegado más capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y seguiremos actuando para reeestablecer las seguridad en esta región azotada por la violencia durante décadas.

La víspera, el ministro de Defensa, encabezó en Popayán una reunión estratégica con la Cúpula Militar y de Policía para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública tras la alteración del orden en zona rural de Silvia, Cauca.

Al respecto, confirmó el despliegue inmediato de más de 120 soldados del Ejército y el refuerzo operacional con aeronaves no tripuladas de la Fuerza Aérea para vigilancia, reconocimiento estratégico y reacción rápida en el territorio.

Además indicó que en las próximas horas llegarán más tropas y efectivos de la Policía con el propósito de ampliar el control territorial y reforzar la seguridad de las comunidades en el nororiente de este departamento.

? Más de 120 de nuestros soldados y capacidades aéreas fueron desplegados en zona rural de Silvia, #Cauca, para hacer seguimiento a la situación de orden público registrada en este sector. Junto con la @FuerzaAereaCol y autoridades departamentales, mantenemos presencia… pic.twitter.com/pT0KJg8geJ — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 22, 2026

En el mismo Consejo de seguridad estratégico realizado en Popayán se avocó la situación por los atentados sobre la vía Panamericana. El ministro de Defensa señaló que el objetivo es claro: frenar la ofensiva criminal y estabilizar el orden público en el suroccidente del país.

Para lograrlo, se activó una acción unificada con el mayor despliegue militar de los últimos años. Se sumarán tres fuerzas de despliegue rápido y componentes blindados para asegurar corredores críticos, añadió.

La cúpula militar y policial reafirmó su compromiso de combatir sin tregua el narcotráfico y proteger a la comunidad e hicieron un llamado para que la comunidad informe sobre cualquier hecho sospechoso para anticiparse a las acciones terroristas.