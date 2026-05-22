Ronal Longa rompió la barrera de los 10 segundos en el Savona International Meeting de Italia

Foto: IDRD.

El velocista Ronal Longa Mosquera, obtuvo medalla de plata en los 100 metros planos del Meeting Internacional de Atletismo Savona 2026, celebrado en el Centro Deportivo Fontanassa de Savona, Italia.

El atleta del Equipo?Bogotá obtuvo su mejor registro de la temporada con una marca de 9.98 segundos. En 2025, Longa consiguió el primer lugar en Savona con 9.96 segundos. En 2024 representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de París.

El certamen, que hace parte del Continental Tour Bronze de World Athletics reunió a corredores de alto calibre como el británico Romell Glave, quien se llevó el oro con un registro de 9.88 segundos; y el doble campeón olímpico en Tokio 2020, el italiano Marcell Jacobs que finalizó esta edición en tercer lugar con 10.01 segundos.

Ahora Longa continuará su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Campeonato Nacional Interligas y otros eventos de importancia para la disciplina.