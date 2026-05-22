Activista de la flotilla propalestina apresadas por tropas israelíes denuncia violaciones, golpizas y otros atropellos

–Una activista propalestina de la flotilla Global Sumud, interceptada cuando intentaba llevar ayuda a Gaza, Juliet Lamont, denunció en un video publicado en rede sociales que, durante la última misión, se produjo una escalada de violencia en la detención, con torturas y agresiones sexuales, después de que las autoridades israelíes los detuvieran en Ashdod.

Al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones; disparos con balas de goma a corta distancia y huesos rotos de decenas de personas, detalló la activista. «Mientras los ojos del mundo están puestos en el sufrimiento de nuestros participantes, no podemos enfatizar lo suficiente que esto es solo un atisbo de la brutalidad que Israel impone a diario a los rehenes palestinos», añadió.

“Por favor, si esto puede ser un momento de chispa, que lo sea… únanse a nosotros dondequiera que estén y levántense para que podamos poner fin a esta ocupación, poner fin a este colonialismo, poner fin a esta violencia”, precisó.

At least 15 cases of sexual assaults, including rape. Shot with rubber bullets at close range. Tens of people’s bones broken. While the world’s eye is trained on the suffering of our participants, we cannot emphasize enough that this is a mere glimpse of the brutality israel… pic.twitter.com/7h9GUkqfHy — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 22, 2026

Juliet Lamont afirmó que, en esta ocasión, «fue mucho más» que en una misión anterior y que estuvo en un barco prisión donde, según su testimonio, fue agredida sexualmente «en una especie de cámara de tortura» y «cinco hombres» la golpearon en el rostro.

«Estuvimos en uno de los barcos prisión donde 180 personas fueron apaleadas y golpeadas sistemáticamente. Había 40 personas con costillas rotas. Hay 12 agresiones sexuales», dijo. También aseguró que a algunas personas les aplicaron descargas eléctricas en la cara y que les inyectaron sedantes desconocidos.

La activista describió lo ocurrido como una «campaña» de violencia «implacable, muy dirigida y muy planificada» para que no regresen. «Nos han roto los huesos, pero no el alma. Somos mucho más fuertes que ellos. ¡Liberen Palestina!», expresó. (Información RT).