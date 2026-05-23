Bogotá refuerza la movilidad con nueva ruta alimentadora hacia el Portal Usme de TransMilenio

Foto: TransMilenio.

A partir de este lunes 25 de mayo, entra en funcionamiento la nueva ruta alimentadora de TransMilenio H738 Av. Caracas en el Portal Usme, que operará de lunes a viernes en los horarios de mayor demanda: 4:00 a. m. a 8:00 a. m. y 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Esta ruta reforzará la cobertura en el sector de Santa Librada, ofreciendo una alternativa adicional a la ruta 3-2 Santa Librada y reduciendo los tiempos de espera en los paraderos. Además, se implementarán ajustes en las rutas H728 Danubio y H729 La Aurora, con el objetivo de optimizar recorridos y mejorar la frecuencia de conexión hacia el Portal Usme.

“El crecimiento de Usme trae consigo nuevos retos en movilidad. La construcción de nuevos conjuntos residenciales y la congestión en horas pico impactan la operación de las rutas alimentadoras. Por eso, TransMilenio realiza análisis técnicos y escucha a la comunidad para optimizar la planificación. Hoy anunciamos la nueva ruta H738 y los ajustes en las rutas H728 y H729, en beneficio de los usuarios del Portal Usme”, afirmó Lucy Cucaita, directora técnica Troncal de TransMilenio.

Nueva Ruta H 738 Av. Caracas

Operará de lunes a viernes de 4:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Es creada teniendo en cuenta las solicitudes de la comunidad para reforzar la cobertura de hora pico en el sector de Santa Librada.

Con este nuevo servicio reducen los tiempos de espera de los usuarios en los paraderos del sector y se convierte en una nueva alternativa, a la ruta alimentadora 3-2 Santa Librada.

Nuevo recorrido para la ruta H 728 Danubio

Cambia su punto de inicio, deja de parar en la Estación Intermedia Molinos y paraderos aledaños, ahora conecta directamente el sector de Danubio con el Portal Usme. La modificación se realiza ya que en el sector de Molinos se genera una fuerte congestión durante la hora pico en cercanías al centro comercial del sector, lo que causaba que la ruta se represara en este sector, afectando su tiempo de recorrido y en consecuencia el servicio esperado por los usuarios. El recorrido de esta ruta ahora será entre el Portal Usme y Danubio.

En la estación intermedia Molinos siguen operando las rutas alimentadoras: 4-1 Bochica, 4-2 Diana Turbay y 4-3 Molinos.

Con este ajuste de trazado se espera mejorar los tiempos de desplazamiento de los usuarios y garantizar una mayor conectividad con los servicios troncales desde el Portal Usme.

Nuevo recorrido ruta H729 La Aurora

Continúa siendo refuerzo en hora pico de la ruta alimentadora 3-8 Virrey, cambia su trazado para mejorar los tiempos de viaje de los usuarios de los conjuntos residenciales de la zona y permitir una ágil conexión con Portal Usme.

TransMilenio invita a todos los usuarios a planear sus desplazamientos con anticipación y mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del Sistema. Asimismo, recuerda que cuentan con la aplicación oficial, TransMi[app], donde pueden consultar rutas, organizar sus viajes, recargar y verificar el saldo de su tarjeta tullave, entre otros servicios que facilitan la movilidad diaria.

Bogotá reafirma su compromiso con una movilidad que evoluciona al ritmo de la ciudad: más conectada, más eficiente y construida de la mano de sus ciudadanos.