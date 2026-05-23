Más de 5.400 hombres se vinculan a estrategias para prevenir violencias contra las mujeres en Bogotá

Foto: Secretaría de la Mujer

La prevención de las violencias contra las mujeres también pasa por transformar comportamientos masculinos que históricamente han normalizado el control, el silencio y las agresiones. Bajo esta apuesta, la Secretaría Distrital de la Mujer avanza en procesos pedagógicos y comunitarios con hombres y jóvenes en Bogotá para fortalecer vínculos seguros, gestión emocional y corresponsabilidad en el cuidado.

Como parte de esta estrategia, el 20 de mayo inició un nuevo proceso pedagógico en la UPI Perdomo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), donde jóvenes vinculados a talleres de mecánica y belleza participaron en cuatro sesiones bajo la metodología ‘Tu Voz, transformar el dolor en prevención’.

El proceso abordó masculinidades, relaciones afectivas, manejo de la rabia y construcción de vínculos seguros en espacios cotidianos donde se construyen prácticas y comportamientos diarios. La apuesta busca que los jóvenes identifiquen señales de control y reconozcan prácticas que suelen minimizarse antes de que escalen a situaciones de violencia.

Desde un enfoque de cambio comportamental, la estrategia trabaja para cuestionar modelos asociados al control, la posesión y la dureza emocional, así como la idea de relacionar los celos o la vigilancia con el amor. También busca fortalecer la capacidad de los hombres para reconocer, expresar y gestionar emociones sin recurrir a prácticas de presión o agresión.

La estrategia también incorpora análisis sobre fenómenos digitales como la manósfera y su influencia en la manera en que algunos hombres jóvenes interpretan hoy las relaciones, el género y las violencias.

Este trabajo se articula además con la Línea de Cuidado de la Secretaría de la Mujer, desde donde se promueve el cuidado como una responsabilidad compartida y no como una tarea exclusiva de las mujeres. La estrategia busca fortalecer la corresponsabilidad en las tareas domésticas, la crianza y el soporte emocional como parte de la transformación cultural necesaria para prevenir violencias.

Con 4.989 participantes en 2025 y 443 hombres vinculados en lo corrido de abril de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer continúa fortaleciendo acciones para llevar la prevención a espacios cotidianos y reafirmar que una ciudad más segura para las mujeres también requiere transformar los comportamientos masculinos que sostienen las desigualdades y las violencias.