Más de 58.000 niños en Bogotá aún no completan sus vacunas contra enfermedades

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) lanza la campaña ‘La Selección de las Vacunas’, una estrategia pedagógica y lúdica inspirada en la pasión del fútbol, que busca motivar a las familias a mantener al día los esquemas de vacunación en Bogotá.

La campaña incluye un álbum y fichas coleccionables que representan las vacunas del esquema permanente. El objetivo será completar la ficha dorada faltante, para obtenerla, las familias deberán acudir al punto de vacunación más cercano y actualizar la vacuna o vacunas pendientes de cualquier integrante del hogar.

“En este álbum vamos a encontrar todos los jugadores, que son las vacunas, para tener nuestros refuerzos, nuestras mejores defensas para anotarle no uno sino muchos goles a las enfermedades. En este álbum físico van a poder llenar todas las fichas, con todos los jugadores, que son vacunas desde la temprana infancia hasta las personas mayores. Tenemos la vacuna de fiebre amarilla, pentavalente, DPT, VPH, entre otras, y nuestra ficha dorada que podrán reclamar en los puntos de vacunación. Este álbum físico va a ser repartido en colegios priorizados, pero todas las personas van a poder acceder al álbum digital, al álbum para colorear y a juegos interactivos, a través de la página web de la Secretaría Distrital de Salud”, afirmó Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Las personas podrán acceder al álbum digital y conocer a los Jugadores de la Selección de las Vacunas, para identificar las dosis que les faltan para completar y mantener al día sus esquemas de vacunación, da click aquí.

Un llamado a completar los esquemas de vacunación

La ciudad enfrenta importantes retos en vacunación infantil. Actualmente, 6.000 niños y niñas de un año aún necesitan la primera dosis de la vacuna contra la triple Viral (sarampión, rubéola y paperas); 6.632 de 18 meses requieren el refuerzo de esta vacuna y 11.804 niños y niñas de cinco años deben completar sus esquemas correspondientes.

Bogotá también hace un llamado especial a madres, padres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años para acceder a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). La ciudad espera vacunar a 10.861 niñas y 12.672 niños de 9 años con este biológico que protege contra más de seis tipos de cáncer, incluido el de cuello uterino.

Frente al actual pico respiratorio, la Secretaría Distrital de Salud insiste en la importancia de la vacunación contra la influenza, especialmente en niños y niñas entre los 6 meses y los 5 años, gestantes desde la semana 14 de embarazo, personas mayores de 60 años y ciudadanos con enfermedades crónicas. Asimismo, continúa fortaleciendo la vacunación contra el virus sincitial respiratorio (VSR) en gestantes desde la semana 28 a la 36. A la fecha, más de 26.900 mujeres embarazadas han recibido esta vacuna, ayudando a proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

La Secretaría Distrital de Salud reitera que las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Por eso invita a toda la ciudadanía a acercarse a los puntos habilitados en la ciudad, consultar los esquemas de vacunación y sumarse a esta gran jugada colectiva por la salud.