Colombia al Parque llega al barrio desde este 23 de mayo con los Escenarios Móviles de Idartes

Foto: Idartes.

Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes – Idartes se preparan para recibir el Festival Colombia al Parque 2026, este 23 y 24 de mayo, y como antesala los Escenarios Móviles llegarán el próximo 16 de mayo a las 3:00 p. m. a la Plaza Fundacional de Fontibón con una jornada musical gratuita.

La programación contará con la participación de agrupaciones y artistas invitados, quienes harán parte del cartel oficial del festival Colombia al Parque. Entre otros estarán:

Macuira

Grupo Artístico Institucional de Chirimía y Conjunto de marimba – Universidad Nacional

Micorriza

Este festival ha sido una plataforma para artistas de distintas regiones y un espacio de encuentro entre las sonoridades colombianas y nuevas propuestas que dialogan con las raíces culturales del territorio.

En ese sentido, iniciativas como Colombia al Parque llega a tu barrio permiten que el espíritu del festival se expanda hacia las localidades y espacios públicos de la ciudad, acercando las experiencias artísticas a comunidades que muchas veces no acceden fácilmente a grandes escenarios culturales.

La apuesta es clara: que la ciudadanía reconozca que los festivales de ciudad también habitan plazas, parques, barrios y escenarios cotidianos.

Esta iniciativa hace parte del trabajo que adelantan los Escenarios Móviles del Idartes, un programa que desde hace años recorre las 20 localidades de Bogotá llevando actividades culturales gratuitas y descentralizadas a parques, plazas y barrios de la ciudad.

Actualmente, la ciudad cuenta con dos escenarios móviles: el Armando de la Torre y el María Mercedes Carranza, plataformas itinerantes que permiten desarrollar conciertos, obras de teatro, presentaciones de danza, circo, actividades infantiles, stand up, encuentros comunitarios y múltiples expresiones artísticas en el espacio público.

Su programación ha incluido proyectos como Jazz al Parque llega a tu barrio, Salsa al Parque llega a tu barrio y jornadas multidisciplinarias que integran música, teatro y actividades familiares.

Con este concierto en la localidad de Fontibón, Idartes continúa fortaleciendo la descentralización cultural y reafirma la importancia de que los festivales de ciudad dialoguen directamente con los territorios, sus comunidades y sus dinámicas locales.

Evento Escenarios Móviles

Colombia al Parque llega a tu barrio

Plaza Fundacional de Fontibón

16 de mayo de 2026

Hora: 3 p.m.

Entrada libre

Festival principal

Colombia al Parque 2026