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    ¿Sin planes para el fin de semana? Disfrute del Pilates Weekend en el Centro Felicidad Chapinero

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de las piernas de una mujer practicando pilates.Foto: CEFE Chapinero.

    La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te invita a Pilates Weekend, este 23 y 24 de mayo, un encuentro dedicado al bienestar físico y mental que reunirá charlas especializadas, experiencias de autocuidado y un Mercadillo de Bienestar, que se realizará en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero. Entrada sin costo.

    La programación, organizada por Pilates ProWorks, se realizará el sábado 23 y domingo 24 de mayo de 2026, de 7:00 a. m. – 5:00 p. m. en el Teatro Urbano y el Ágora del piso 6 del CEFE Chapinero.

    Este espacio está pensado tanto para personas que ya practican pilates y disciplinas de bienestar como para quienes desean acercarse por primera vez a nuevas formas de cuidado corporal y salud integral.

    Charlas sobre pilates, mindfulness y bienestar corporal

    La agenda académica contará con especialistas invitadas que abordarán temas relacionados con salud hormonal, respiración consciente, fuerza física y atención plena.

    Sábado 23 de mayo

    La jornada iniciará con la apertura del Mercadillo de Bienestar, un espacio dedicado a productos y servicios enfocados en salud, movimiento y autocuidado.

    • 8:00 a. m. Armonía Hormonal
      Natalia Chaparro ofrecerá una charla enfocada en el equilibrio hormonal y el conocimiento integral del cuerpo.
    • 9:00 a. m. Fuertes a la Fuerza
      Diana Gil compartirá una conversación sobre fortaleza física y mental construida desde la disciplina y la constancia.

    Domingo 24 de mayo

    El encuentro continuará con nuevas actividades académicas y experiencias de bienestar.

    • 10:30 a.m. Hipopresivos: Respira, Conecta y Transforma tu Cuerpo
      Anyeli Silva abordará técnicas de respiración y conexión corporal a través de ejercicios hipopresivos.
    • 12:00 m. Pilates y Mindfulness
      Adriana Ramírez cerrará la programación con una propuesta que integra movimiento consciente y atención plena.

    Un espacio para el autocuidado y la salud integral

    Además de las charlas, el Mercadillo de Bienestar ofrecerá experiencias y productos enfocados en:

    • Bienestar físico y emocional
    • Autocuidado y salud integral
    • Movimiento consciente
    • Prácticas de relajación y conexión corporal
    • Estilos de vida saludables

    La programación busca promover espacios de aprendizaje y exploración alrededor del bienestar contemporáneo desde una mirada accesible y cercana.

    Información del evento

    • Fecha: 23 y 24 de mayo de 2026.
    • Hora: programación durante todo el día
    • Lugar: Centro Felicidad Chapinero.
    • Dirección: calle 82 No.10 – 69, Teatro Urbano y Ágora piso 6.

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