¿Sin planes para el fin de semana? Disfrute del Pilates Weekend en el Centro Felicidad Chapinero
Foto: CEFE Chapinero.
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te invita a Pilates Weekend, este 23 y 24 de mayo, un encuentro dedicado al bienestar físico y mental que reunirá charlas especializadas, experiencias de autocuidado y un Mercadillo de Bienestar, que se realizará en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero. Entrada sin costo.
La programación, organizada por Pilates ProWorks, se realizará el sábado 23 y domingo 24 de mayo de 2026, de 7:00 a. m. – 5:00 p. m. en el Teatro Urbano y el Ágora del piso 6 del CEFE Chapinero.
Este espacio está pensado tanto para personas que ya practican pilates y disciplinas de bienestar como para quienes desean acercarse por primera vez a nuevas formas de cuidado corporal y salud integral.
Charlas sobre pilates, mindfulness y bienestar corporal
La agenda académica contará con especialistas invitadas que abordarán temas relacionados con salud hormonal, respiración consciente, fuerza física y atención plena.
Sábado 23 de mayo
La jornada iniciará con la apertura del Mercadillo de Bienestar, un espacio dedicado a productos y servicios enfocados en salud, movimiento y autocuidado.
- 8:00 a. m. Armonía Hormonal
Natalia Chaparro ofrecerá una charla enfocada en el equilibrio hormonal y el conocimiento integral del cuerpo.
- 9:00 a. m. Fuertes a la Fuerza
Diana Gil compartirá una conversación sobre fortaleza física y mental construida desde la disciplina y la constancia.
Domingo 24 de mayo
El encuentro continuará con nuevas actividades académicas y experiencias de bienestar.
- 10:30 a.m. Hipopresivos: Respira, Conecta y Transforma tu Cuerpo
Anyeli Silva abordará técnicas de respiración y conexión corporal a través de ejercicios hipopresivos.
- 12:00 m. Pilates y Mindfulness
Adriana Ramírez cerrará la programación con una propuesta que integra movimiento consciente y atención plena.
Un espacio para el autocuidado y la salud integral
Además de las charlas, el Mercadillo de Bienestar ofrecerá experiencias y productos enfocados en:
- Bienestar físico y emocional
- Autocuidado y salud integral
- Movimiento consciente
- Prácticas de relajación y conexión corporal
- Estilos de vida saludables
La programación busca promover espacios de aprendizaje y exploración alrededor del bienestar contemporáneo desde una mirada accesible y cercana.
Información del evento
- Fecha: 23 y 24 de mayo de 2026.
- Hora: programación durante todo el día
- Lugar: Centro Felicidad Chapinero.
- Dirección: calle 82 No.10 – 69, Teatro Urbano y Ágora piso 6.