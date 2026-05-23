¿Sin planes para el fin de semana? Disfrute del Pilates Weekend en el Centro Felicidad Chapinero

Foto: CEFE Chapinero.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te invita a Pilates Weekend, este 23 y 24 de mayo, un encuentro dedicado al bienestar físico y mental que reunirá charlas especializadas, experiencias de autocuidado y un Mercadillo de Bienestar, que se realizará en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero. Entrada sin costo.

La programación, organizada por Pilates ProWorks, se realizará el sábado 23 y domingo 24 de mayo de 2026, de 7:00 a. m. – 5:00 p. m. en el Teatro Urbano y el Ágora del piso 6 del CEFE Chapinero.

Este espacio está pensado tanto para personas que ya practican pilates y disciplinas de bienestar como para quienes desean acercarse por primera vez a nuevas formas de cuidado corporal y salud integral.

Charlas sobre pilates, mindfulness y bienestar corporal

La agenda académica contará con especialistas invitadas que abordarán temas relacionados con salud hormonal, respiración consciente, fuerza física y atención plena.

Sábado 23 de mayo

La jornada iniciará con la apertura del Mercadillo de Bienestar, un espacio dedicado a productos y servicios enfocados en salud, movimiento y autocuidado.

8:00 a. m. Armonía Hormonal

Natalia Chaparro ofrecerá una charla enfocada en el equilibrio hormonal y el conocimiento integral del cuerpo.

Natalia Chaparro ofrecerá una charla enfocada en el equilibrio hormonal y el conocimiento integral del cuerpo. 9:00 a. m. Fuertes a la Fuerza

Diana Gil compartirá una conversación sobre fortaleza física y mental construida desde la disciplina y la constancia.

Domingo 24 de mayo

El encuentro continuará con nuevas actividades académicas y experiencias de bienestar.

10:30 a.m. Hipopresivos: Respira, Conecta y Transforma tu Cuerpo

Anyeli Silva abordará técnicas de respiración y conexión corporal a través de ejercicios hipopresivos.

Anyeli Silva abordará técnicas de respiración y conexión corporal a través de ejercicios hipopresivos. 12:00 m. Pilates y Mindfulness

Adriana Ramírez cerrará la programación con una propuesta que integra movimiento consciente y atención plena.

Un espacio para el autocuidado y la salud integral

Además de las charlas, el Mercadillo de Bienestar ofrecerá experiencias y productos enfocados en:

Bienestar físico y emocional

Autocuidado y salud integral

Movimiento consciente

Prácticas de relajación y conexión corporal

Estilos de vida saludables

La programación busca promover espacios de aprendizaje y exploración alrededor del bienestar contemporáneo desde una mirada accesible y cercana.

Información del evento