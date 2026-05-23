Súmese a la jornada de donación de sangre y ayude a fortalecer reservas en Bogotá: participa este 23 y 24 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

Con el propósito de fortalecer las reservas de sangre y garantizar la atención de pacientes en clínicas y hospitales de la ciudad, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) realiza este sábado 23 y domingo 24 de mayo de 2026, la XXXII Jornada Distrital de Donación de Sangre, que contará con 45 puntos de colecta habilitados en diferentes localidades de Bogotá.

La iniciativa busca recolectar alrededor de 1.930 unidades de sangre, fundamentales para responder a la demanda hospitalaria durante la temporada de vacaciones, como a mitad de año, época en la que históricamente disminuyen las donaciones.

“Invitamos a donar a toda la ciudadanía entre 18 y 65 años, con buen estado de salud, que pesen más de 50 kilos y cumplan con los requisitos establecidos. Una sola donación puede salvar hasta tres vidas. Cuando donamos sangre, órganos y tejidos, damos vida. Este fin de semana puedes marcar la diferencia”, expresó Linda Ariza, directora de Provisión de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud.

En enero de 2026, por ejemplo, se presentó una disminución del 15 % frente al promedio mensual habitual, situación que impacta especialmente la disponibilidad de glóbulos rojos y plaquetas, componentes que tienen corta duración y requieren reposición constante.

Los ciudadanos que deseen sumarse a esta jornada podrán acudir a 16 puntos fijos y 29 puntos extramurales distribuidos estratégicamente en la ciudad, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., donde recibirán atención segura, humanizada y eficiente por parte de los 16 bancos de sangre participantes.

Actualmente, Bogotá necesita cerca de 700 donantes diarios para cubrir la demanda de componentes sanguíneos en servicios como urgencias, cuidados intensivos, cirugía, oncología, pediatría y maternidad.

De acuerdo con cifras de la Coordinación de la Red Distrital de Sangre, durante el primer trimestre de 2026 un total de 59.287 personas donaron sangre en la capital del país, beneficiando a más de 15.600 pacientes mediante transfusiones sanguíneas.

Sin embargo, solo el 30 % de los donantes fueron habituales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer una cultura permanente de donación voluntaria y responsable.

Para más información de los puntos de atención a donantes de sangre y otros requisitos, se puede consultar la página web de la Secretaría Distrital de Salud, ingresando a www.saludcapital.gov.co y así programar la donación y compartir la información con otras personas.