¿Es motociclista? Participe en el curso gratis de conducción este sábado 23 de mayo en Villa del Río en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Tránsito de Bogotá invitan los motociclistas a participar de manera en el curso gratis teórico práctico de conducción, que se adelantará el sábado 23 de mayo de 2025 en el barrio Villa del Río de la localidad de Bosa. ¡Asiste!

La invitación es para las y los motociclistas de Bogotá, que lleven dos años o menos conduciendo moto, a participar gratis en la nueva jornada de los Cursos Teórico Prácticos de Conducción, para reforzar técnicas de conducción, adoptar conductas seguras en la vía, evitar siniestros viales y aprender sobre normatividad, esto, con el propósito de cuidar la vida en las vías.

Este curso hace parte de una ‘Estrategia Distrital de Seguridad Vial’, que busca fortalecer una conducción más segura, por lo que los participantes deberán llevar su motocicleta y licencia de conducción.

Temáticas del Curso Teórico Prácticos de Conducción

Módulo 1: contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos.

Módulo 2: normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.

Módulo 3: elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial.

Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.

Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, principales sistemas activos y pasivos de las motos, principios de eco conducción y alistamiento pre operacional.

Detalles del curso de conducción en Villa del Río en Bosa, al suroccidente de Bogotá

Fecha: Sábado 23 de mayo 2026

Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Calle 55 A sur con carrera 67, Bahía Salón Comunal de Villa del Río

Las mujeres interesadas en participar se pueden inscribir ingresando o haciendo clic aquí. Recuerda llevar tu motocicleta y licencia de conducción. ¡Los cupos son limitados!

Nos importa la protección de tu vida en las vías, por eso queremos que fortalezcas tus conocimientos en técnicas de conducción, normatividad y seguridad vial.