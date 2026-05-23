¿Tiene escombros, tejas y muebles viejos? Llévelos a estos Ecopuntos este sábado 23 de mayo

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), invita a la ciudadanía que tenga escombros o muebles en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles que se tendrán en diversas localidades de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa este sábado 23 de mayo.

Puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

Conoce los puntos ingresando aquí.