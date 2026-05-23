Sábado 23 de mayo, llega la ‘Carrera Río Bogotá’: conozca todos los detalles sobre esta causa con propósito de conservación

Foto: CAR.

Este sábado 23 de mayo de 2026, el Parque Jaime Duque será el escenario de la Carrera Río Bogotá, una jornada impulsada por la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR) que busca reunir a familias, deportistas, colectivos y ciudadanía alrededor del deporte, la naturaleza y el cuidado del agua.

La carrera contará con dos recorridos, 3K y 6.5K, permitiendo la participación tanto de corredores aficionados y personas con mayor nivel de exigencia en esta disciplina. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 15 de mayo (o hasta agotar cupos) y podrán realizarse gratuitamente aquí.

Cada corredor, al momento de inscribirse, podrá elegir una especie de árbol que la CAR sembrará en la cuenca media del río. Posteriormente, las personas participantes recibirán en formato digital la georreferenciación exacta de su árbol, así como fotografías y videos del proceso de siembra, permitiéndole hacer seguimiento y generar una conexión directa con las acciones de restauración ecológica adelantadas en el territorio.

“En esta carrera uniremos deporte, naturaleza y acción ambiental por nuestro territorio. Nos encontraremos en el parque Jaime Duque, para correr, caminar y conectarnos con el río Bogotá, uno de los ecosistemas más importantes para Bogotá y Cundinamarca. Aquí no se trata solo de competir, sino de cuidar juntos nuestro Río Bogotá”, aseguró el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón.

Por otra parte, los asistentes podrán disfrutar de una muestra de Negocios Verdes, donde encontrarán productos elaborados bajo prácticas sostenibles que contribuyen al cuidado de la naturaleza y al fortalecimiento de economías responsables con el territorio.

La Carrera Río Bogotá se convierte en una oportunidad para que la ciudadanía descubra la importancia de afluente desde la actividad física, reconociendo que el futuro de la biodiversidad de la región también depende de la participación y el compromiso de todos.