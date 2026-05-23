Cortes de luz en Bogotá y Chía para este sábado 23 de mayo de 2026

Foto: Enel Colombia

Este sábado 23 de mayo de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios y sectores con cortes de luz en Bogotá este sábado 23 de mayo

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 126 a carrera 128 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Brisas Aldea Fontibón.

Localidad de Suba

Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. De la calle 100 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 72 – Barrio Potosí.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 140 a calle 143 – Barrio Puerta del Sol.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Barrio Santa Rosa.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Escuela General Santander – Barrio Escuela General Santander.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 144 a calle 146 – Barrio Los Cedros.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Los Soches – Barrio El Bosque Sur Oriental Rural I.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda El Porvenir – Barrio El Porvenir de Los Soches.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Rincón Grande – Barrio El Uval Rural.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 23 de mayo

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 0 a carrera 2 – Municipio de Chía.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: