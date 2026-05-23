Cortes de luz en Bogotá y Chía para este sábado 23 de mayo de 2026
Foto: Enel Colombia
Este sábado 23 de mayo de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios y sectores con cortes de luz en Bogotá este sábado 23 de mayo
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 126 a carrera 128 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Brisas Aldea Fontibón.
Localidad de Suba
Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. De la calle 100 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 72 – Barrio Potosí.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 140 a calle 143 – Barrio Puerta del Sol.
Desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71 – Barrio Santa Rosa.
Localidad de Tunjuelito
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Escuela General Santander – Barrio Escuela General Santander.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 144 a calle 146 – Barrio Los Cedros.
Localidad de Usme
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Los Soches – Barrio El Bosque Sur Oriental Rural I.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda El Porvenir – Barrio El Porvenir de Los Soches.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Rincón Grande – Barrio El Uval Rural.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 23 de mayo
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 0 a carrera 2 – Municipio de Chía.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.