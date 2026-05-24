Colombia lidera acuerdo regional para garantizar trabajo decente y protección laboral de personas migrantes en América Latina y el Caribe

Foto: Ministerio del Trabajo

Colombia consolidó un acuerdo regional sin precedentes para promover el trabajo decente, la inclusión laboral y la protección de los derechos de las personas migrantes en América Latina y el Caribe, durante la Conferencia de Ministras y Ministros del Trabajo sobre Migración Laboral, realizada en Bogotá por iniciativa del Gobierno del Presidente Petro.

El encuentro concluyó con la adhesión de cerca de 20 países a la ‘Declaración de Bogotá’ y al Memorando de Entendimiento Multilateral sobre Migración Laboral, instrumentos orientados a fortalecer la cooperación regional frente a los desafíos migratorios y laborales del continente.

La conferencia reunió a ministras, ministros, viceministros, embajadores, representantes de organismos internacionales, organizaciones sindicales y gremios empresariales, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia mecanismos conjuntos que permitan garantizar condiciones laborales dignas y ampliar las oportunidades de empleo formal para la población migrante.

Uno de los principales resultados del encuentro fue el impulso a un Sistema Regional de Reconocimiento de Habilidades Laborales, inspirado en modelos técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que facilitará la certificación de competencias y permitirá reconocer la formación y experiencia adquirida por los migrantes en sus países de origen.

La iniciativa busca que miles de personas migrantes puedan acceder a empleos formales en cualquier país de la región mediante un sistema de homologación y validación de capacidades laborales.

De igual forma, los países participantes acordaron avanzar en la construcción de una ruta regional para crear un fondo orientado a financiar proyectos de economía popular y emprendimientos liderados por población migrante.

Durante la clausura del encuentro, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la conferencia representa un momento histórico para América Latina y el Caribe.

“Nos encontramos entre tanta diversidad porque la vida y nuestra existencia no se pueden lograr de otra manera sino con más diálogo, con más democracia y con más multilateralismo”, afirmó el ministro.

El jefe de la cartera laboral destacó además las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional en materia social y laboral, entre ellas la implementación de la reforma pensional, la aprobación de la reforma laboral y la adopción del concepto de salario vital como política pública.

Sanguino señaló que la amplia participación internacional convirtió la conferencia en un hecho político y diplomático de gran relevancia para la región.

“Este encuentro es un rotundo éxito porque tenemos a más de 20 países de los 33 que conforman la región, además de representantes de organismos internacionales, organizaciones de trabajadores y del sector empleador”, indicó.

Según cifras analizadas durante la conferencia, la informalidad laboral en América Latina y el Caribe alcanzó el 47,6 % en 2024, afectando especialmente a la población migrante. Frente a este panorama, los países asistentes reiteraron la importancia de fortalecer la integración regional y construir políticas públicas basadas en derechos, inclusión y dignidad laboral.

El ministro del Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, destacó la necesidad de consolidar la cooperación regional y el intercambio de experiencias entre países con el respaldo de organismos multilaterales.

La conferencia concluyó con un llamado conjunto a transformar la movilidad humana en una oportunidad para el desarrollo económico, la cohesión social y la prosperidad compartida de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Con información del Ministerio de Trabajo.