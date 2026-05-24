La ampliación del sistema TransMilenio en el municipio de Soacha avanza con paso firme

Foto: Alcaldía de Soacha

Con el fin de continuar adelantando las obras de las fases II y III de TransMilenio, la Empresa Ferrrea Regional iniciarán intervenciones sobre el corredor de la autopista Sur entre la Diagonal 30 y el Puente Humedal Compartir.

“La ampliación y modernización de la autopista Sur continúa en Soacha con el inicio de nuevas obras que permitirán dar continuidad a las fases II y III de Transmilenio, uno de los proyectos de movilidad más importantes para la ciudad y la región”, informó la Alcaldía de Soacha.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito aprobado mediante la Resolución 00109 de la Empresa Férrea Regional, las obras tendrán una duración aproximada de tres meses; durante ese tiempo se realizará el cierre de la calzada mixta oriental y el flujo vehicular en sentido Girardot–Bogotá será desviado por la calzada habilitada en sentido Bogotá–Girardot.

Desde la Secretaría de Movilidad y la Administración municipal se hizo un llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones de los organismos de tránsito, respetar la señalización instalada en la zona y programar sus desplazamientos con anticipación mientras avanzan las obras.

Debido a que este es uno de los corredores viales más utilizados cuando hay puentes festivos, las autoridades informaron que no se implementarán restricciones vehiculares adicionales y que se garantizará en todo momento la movilidad vehicular y peatonal en el sector, priorizando la seguridad de conductores, pasajeros y transeúntes durante el desarrollo de las actividades.

¿Que incluyen las obras de ampliación de TransMilenio en Soacha?

La intervención contempla la construcción de 4,4 kilómetros adicionales de carril exclusivo, un nuevo Portal de TransMilenio ubicado en el sector de El Vinculo, seis estaciones intermedias, una estación de integración, puentes peatonales y la recuperación de espacio público de calidad.

Además, se destaca la construcción de un desvío temporal de 2,5 kilómetros, con una inversión cercana a $ 4.000 millones, que permite mantener el flujo vehicular desde la calle 16 hasta la diagonal Quinta sur, mientras se desarrollan las obras.