Disfrute “Un Clásico Filarmónico” gratis este 24 de mayo en el Teatro El Ensueño

Foto: Teatro El Ensueño

La ciudadanía bogotana podrá disfrutar de una nueva jornada cultural con el concierto “Un Clásico Filarmónico”, que ofrecerá la Filarmónica Bacatá el próximo domingo 24 de mayo, a las 4:00 p. m., en el Teatro El Ensueño, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.

La presentación, de entrada libre con inscripción previa mediante formulario, reunirá algunas de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico clásico europeo, en una experiencia dirigida a público general desde los cinco años.

El concierto contará con la dirección del maestro Santiago Aristizábal, director de orquesta colombiano, junto a la Filarmónica Bacatá, agrupación reconocida por su trayectoria artística y por reunir músicos de diversas profesiones alrededor de la música sinfónica.

La orquesta ha sido ganadora de distintas convocatorias de estímulos de Idartes y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y se ha presentado en importantes escenarios culturales como el Auditorio León de Greiff y el Auditorio Fabio Lozano, además de recorrer municipios de Cundinamarca con su propuesta musical.

Durante el recital, el público podrá disfrutar de composiciones de grandes maestros como Mozart, Puccini, Donizetti, Verdi, Capurro, Mascagni y Haydn. Entre las piezas destacadas se encuentran la obertura Las bodas de Fígaro, O mio babbino caro, Nessun Dorma y la Sinfonía No. 104.

La invitación es a vivir una tarde dedicada a la música clásica y al encuentro cultural en uno de los escenarios más importantes del sur de Bogotá.

Datos del evento:

? Lugar: Teatro El Ensueño (Transversal 70D No. 60 – 90 Sur)

? Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

? Hora: 4:00 p. m.

?? Entrada libre con formulario de inscripción

????? Público: Mayores de 5 años