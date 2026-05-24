Por obras hay cierre en la avenida de Las Américas con avenida Agoberto Mejía

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá-Juan Pablo Bello.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre por carriles no simultáneos de la conectante oriente – sur de la avenida de Las Américas con avenida Agoberto Mejía. El cierre es necesario para realizar actividades relacionadas con el Proyecto Construcción de la Intersección a desnivel, a la altura de la avenida de las Américas con avenida Agoberto Mejía, en cumplimiento del Contrato IDU-1801-2023.

Las actividades, que iniciaron el 20 de mayo de 2026, se realizarán por un periodo de 45 días con horario de trabajo las 24:00 horas.

Plan de Manejo de Tránsito

Para facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que se describe a continuación.

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

Las personas que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida de las Américas y tomar la avenida Agoberto Mejía Cifuentes al sur, continuarán circulando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la conectante (ver mapa 1).

En horario nocturno de 10:00 p. m. a 05:00 a. m., quienes van en sentido oriente – occidente por la avenida de las Américas y toma la avenida Agoberto Mejía Cifuentes al sur, continuarán circulando por el carril que quedará habilitado sobre la conectante (ver mapa 2).

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación, por este motivo los peatones y ciclistas podrán circular normalmente por infraestructura destinada para ellos.