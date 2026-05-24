Ataque con drones en el Catatumbo: un soldado muerto y siete heridos en Tibú

Un letal ataque ejecutado con drones cargados de explosivos dejó el trágico saldo de un soldado fallecido y siete uniformados heridos este domingo, en la vereda Barco La Silla, perteneciente al municipio de Tibú (Norte de Santander). Las víctimas, miembros del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 del Ejército Nacional, fueron atacadas por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aparentemente en represalia por los recientes operativos militares de control territorial llevados a cabo en esa zona del país.

El uniformado que lamentablemente perdió la vida en medio de la emboscada fue identificado como el soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez. Por su parte, los siete militares afectados por las detonaciones debieron ser evacuados de la zona rural a través de aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los heridos fueron trasladados de urgencia a la ciudad de Cúcuta, donde reciben actualmente atención médica especializada.

Las altas esferas de las Fuerzas Militares emitieron un pronunciamiento de profundo rechazo frente a la utilización de estos métodos no convencionales de guerra. Advierten que la adaptación de aeronaves no tripuladas para lanzar explosivos constituye una acción que genera daños y afectaciones indiscriminadas, poniendo en riesgo inminente no solo a las tropas de la Fuerza Pública, sino también a la población civil que habita en las áreas aledañas al conflicto.

De acuerdo con el informe oficial de la Fuerza de Tarea Vulcano, esta agresión sería una respuesta de los supuestos subversivos a los combates registrados durante el día anterior en la cercana vereda La Llana, donde el Ejército enfrentó a esta estructura ilegal tras la desarticulación de un retén irregular. La institución castrense ha activado todos los protocolos institucionales para brindar acompañamiento a la familia del soldado Bermúdez y reafirmó su compromiso de mantener e intensificar las operaciones en la región del Catatumbo para restablecer el orden.