Ciudad Bolívar implementa medidas transitorias para acceso al agua potable

Foto: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos por el acceso digno al agua para las comunidades. La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar informa a la comunidad que inició el proceso para garantizar de manera transitoria el acceso al agua potable para familias de sectores priorizados de la localidad.

El acceso al agua es una necesidad fundamental para las comunidades y, por ello, la Alcaldía Local sigue trabajando de manera articulada con distintas entidades para avanzar en soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Bolívar.

En este marco, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dispuso un punto de información en la carpa de atención, donde la comunidad podrá recibir orientación sobre el Ciclo I del proceso de garantía del mínimo vital de agua.

Esta medida está dirigida a habitantes de los barrios que integran el Polígono 2: Brisas del Volador, Pescadito Sector A, Brisas de Bella Flor, Topacio Sector A, El Triunfo, El Triángulo, San Ignacio, La Yuquera, Tierra Nueva y Tucanes.

La Alcaldía Local recuerda que, según lo establecido por el Tribunal, estas acciones tienen un carácter estrictamente transitorio y no constituyen legalización de barrios, reconocimiento de propiedad sobre predios ni modificaciones en el uso del suelo. Estos temas deberán continuar su trámite a través de los procesos administrativos y judiciales correspondientes.

Asimismo, la Administración Local continuará fortaleciendo el trabajo interinstitucional con las entidades competentes para seguir avanzando en este proceso y brindar acompañamiento a las comunidades beneficiadas.