En Bogotá, cámaras de fotodetección cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para su operación

Foto: Secretaría de Movilidad @SectorMovilidad

Frente a la investigación administrativa que adelanta la Superintendencia de Transporte, por presuntos incumplimientos técnicos relacionados con los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se permite informar:

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) fue notificada oficialmente con la respectiva Resolución, el 19 de mayo de 2026, a las 4:30 p. m., mediante correo electrónico. Lo anunciado corresponde al inicio de una investigación administrativa y no constituye una decisión de fondo. En consecuencia, no existe actualmente una determinación que implique la anulación automática de comparendos ni la devolución inmediata de recursos. 3. Actualmente, se está analizando el contenido de la Resolución, los fundamentos jurídicos, los hechos y las pruebas que sustentan la actuación administrativa, así como los periodos referidos, teniendo en cuenta que en el expediente administrativo no consta el listado de comparendos. La actuación administrativa deberá surtir todas las etapas previstas en la ley, incluyendo formulación de cargos, presentación de descargos, etapa probatoria y decisión final, garantizando el debido proceso para todas las partes involucradas. En Bogotá, todas las cámaras de fotodetección cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para su operación. Por lo cual, se reitera que los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones son una herramienta fundamental para mitigar riesgos de seguridad vial, fortalecer los mecanismos de control, garantizar la eficiencia del tráfico, prevenir siniestros y proteger la vida de todas las personas en las vías.

Las cámaras de fotodetección permiten tener una capacidad de control permanente, mantener la vigilancia continua en puntos estratégicos sin depender exclusivamente de la presencia física de agentes de tránsito.

Estos dispositivos han sido fundamentales para mitigar el exceso de velocidad, el principal factor de riesgo en la ocurrencia de un siniestro vial. Recordemos que a mayor velocidad, existe mayor probabilidad de ocurrencia de un siniestro vial y de que sus consecuencias sean más graves, o incluso, fatales.