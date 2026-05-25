Corte deja en firme condena de más de 15 años de cárcel a exintegrante de las exFarc por fabricación y suministro de minas antipersona

–Una condena de 15 años y 8 meses de prisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia contra Wilfrido Vallejo Mindiola, alias «el mono», exintegrante de las extintas Farc, por fabricar y suministrar minas antipersona usadas para realizar ataques contra la fuerza pública en La Guajira.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y señaló que la Fiscalía General de la Nación cumplió con la carga probatoria para acreditar que esta persona, desde 2008, se vinculó al entonces frente 59 del grupo armado ilegal, y cumplió diferentes actividades de orden logístico como el transporte de uniformes, labores de inteligencia, acompañamiento de comisiones y vigilancia armada, hasta convertirse en uno de los principales productores de artefactos explosivos no convencionales.

En el curso de la investigación se conoció que algunas de las minas antipersona elaboradas por Vallejo Mindiola fueron utilizadas por las Farc – EP el 9 de abril de 2009, en el sector El Volador, en El Molino (La Guajira).

Con la decisión conocida, queda en firme la condena que lo declaró responsable de los delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias. Además, deberá pagar una multa equivalente a 758,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción principal.