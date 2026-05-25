Ejército golpea al clan del golfo y a disidencias de las Farc: Seis abatidos, tres heridos y ocho capturados

–En operaciones adelantadas el departamento del Chocó, tropas del Ejercito Nacional dieron de baja a cinco integrantes de la banda criminal clan del golfo. Según el reporte militar, la acción se registró, en desarrollo de combates, en el corregimiento de Lomas de Chupey, en jurisdicción del municipio de Sipí.

Los cinco sujetos abatidos integraban la llamada subestructura Edwin Guzmán Martínez, informó al igual que la incautación de 4 fusiles, 29 proveedores, municiones y material de intendencia perteneciente a este grupo criminal.

La ofensiva permitió además la incautación de cuatro armas largas, abundante munición, 29 proveedores y material de inteligencia, comunicaciones e intendencia utilizado por los criminales para delinquir en la región.

«Golpeamos de manera directa el accionar ilegal del Clan del Golfo en la Región Pacífico y reforzamos las capacidades de seguridad en corredores estratégicos del occidente del país», destacó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Cinco delincuentes menos del Clan del Golfo. En operaciones militares adelantadas en Sipí, Chocó, tropas del @COL_EJERCITO neutralizaron a integrantes de este grupo delincuecial, en medio de combates desarrollados en el corregimiento de Lomas de Chupey. La ofensiva permitió… pic.twitter.com/WooVTJMm3W — Mindefensa (@mindefensa) May 24, 2026

De otro lado, en el municipio de Dolores, Tolima, fueron capturados 8 integrantes de las disidencias de las Farc de alias «Calarcá», en desarrollo de operaciones sostenidas contra las estructuras armadas ilegales del Ejército, los Gaulas militar y de la Policía.

El ministro de Defensa indicó que este resultado afecta de manera directa las capacidades criminales de este cartel narcotraficante para asesinar y extorsionar en regiones tolimenses. Durante el operativo fueron incautadas cinco armas cortas, proveedores, cartuchos, radios de comunicación, un GPS, un chaleco balístico, elementos de intendencia y panfletos alusivos a esta organización criminal.

Por otra parte, en la vereda Palmichal, del municipio de Briceño (Antioquia), tropas del Ejército, con el apoyo judicial de la Fiscalía, fue dada de baja una integrante del frente 36 de las Farc, y heridos alias ‘Chalá’ y alias ‘Macho Viejo’, quienes lograron escapar. Esta banda fue la responsable de la desaparición y posterior asesinato a sangre fría del periodista Mateo Pérez, el pasado 5 de mayo.

Los dos peligrosos delincuentes heridos en la operación militar, habrían sido llevados hacia Puerto Valdivia buscando atención médica.

El jefe de la cartera de defensa anunció recompensas por información que permita ubicar y capturar a los cabecillas de esta estructura criminal terrorista de las disidencias de las Farc: Alias ‘Primo Gay’, hasta $640 millones; alias ‘Chalá’, hasta $500 millones; alias ‘Macho Viejo’, hasta $100 millones; alias ‘Lobo’, hasta $100 millones y alias ‘Santiago’, hasta $100 millones

Mientras tanto, en Popayán la policía capturó a cinco integrantes de una banda delincuencial denominada ‘Justa Causa’, entre ellos alias ‘Caquetá’, quienes serían responsables de homicidios, secuestros y del hurto de camionetas de alta gama y vehículos de carga en la vía Panamericana.

Durante la operación fueron incautados un fusil traumático, una pistola, proveedores, munición, un vehículo y cinco celulares.