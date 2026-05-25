Desempleo de las mujeres en Bogotá cayó a 9,2 % en el primer trimestre de 2026: más de 73 mil salieron de la desocupación

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

El Observatorio de Empleo Bogotá de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), analizó el ma?s reciente reporte del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en el que la capital del país, que registro? una reduccio?n significativa en el desempleo de las mujeres durante el primer trimestre de 2026, cayendo de 12,2 % a 9,2 % frente al mismo periodo de 2025.

Este resultado, demuestra una disminucio?n de 3 puntos porcentuales que marca uno de los avances ma?s relevantes recientes en el mercado laboral de Bogotá.

En te?rminos concretos, 73.643 mujeres dejaron de estar desempleadas en Bogotá entre enero y marzo de 2026 frente al mismo trimestre del an?o anterior. La cifra refleja una mejora importante en el acceso al empleo para miles de mujeres que hoy cuentan con mayores posibilidades de generar ingresos y aportar a la estabilidad econo?mica de sus hogares.

Actualmente, la tasa de desempleo femenina en Bogotá se ubica apenas 0,7 puntos porcentuales por encima de la masculina (8,5 %), mostrando una reduccio?n en las brechas histo?ricas de ge?nero en el mercado laboral. Hace un an?o, esa diferencia era de 4,1 puntos porcentuales.

“La reduccio?n de 3 puntos porcentuales en el desempleo de las mujeres muestra un cambio importante en el mercado laboral de Bogotá. Lo relevante es que esta cai?da ocurre al mismo tiempo que aumenta la ocupacio?n de las mujeres y disminuye la informalidad en la ciudad”, afirmo? Gabriel Angarita, director de Estudios Econo?micos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Las cifras muestran adema?s que esta reduccio?n del desempleo estuvo acompan?ada por una mejora en la calidad del empleo. Entre enero y marzo de 2026, la tasa de informalidad en Bogotá cayo? de 38,2 % a 34,0 %, una disminucio?n de 4,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025.

En la pra?ctica, esto significa que 166.227 personas dejaron de trabajar en condiciones informales en la ciudad. Es decir, ma?s ciudadani?a esta? accediendo a empleos con mayores niveles de estabilidad, seguridad social y mejores condiciones laborales. Actualmente, Bogotá mantiene una tasa de informalidad 21,3 puntos porcentuales inferior al promedio nacional, que se ubico? en 55,3 %.

Finalmente, las cifras de jo?venes tambie?n muestran una mejora en materia de desempleo. Entre enero y marzo de 2026, la tasa de desempleo juvenil en Bogotá cayo? de 16,6 % a 14,9 % frente al mismo periodo de 2025.

Esto se traduce en que 32.840 jo?venes dejaron de estar desempleados en la ciudad, una reduccio?n de 18,9 % frente al primer trimestre del an?o anterior.

Aunque la desocupacio?n juvenil sigue por encima del promedio general de Bogotá, la reduccio?n muestra una sen?al positiva para una poblacio?n que histo?ricamente enfrenta mayores barreras para acceder al mercado laboral, especialmente por falta de experiencia y dificultades para lograr su primer empleo.